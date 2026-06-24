Túnez atraviesa el momento más complicado entre todas las selecciones participantes del Mundial 2026. Con dos derrotas en igual número de presentaciones, nueve goles encajados y ninguna posibilidad de clasificación, el conjunto africano quedó eliminado prematuramente y desató una profunda crisis que ya tuvo consecuencias inmediatas en el cuerpo técnico.

Las goleadas sufridas ante Suecia por 5-1 y Japón por 4-0 dejaron al equipo sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. A pesar de ello, los tunecinos deberán afrontar mañana a las 18:00 horas su último compromiso de la fase de grupos frente a Países Bajos, correspondiente al Grupo F, en busca de cerrar con dignidad su participación en el torneo.

Como primera medida tras los malos resultados, la federación decidió destituir al seleccionador Sabri Lamouchi. En su lugar fue nombrado de manera provisional el técnico francés Hervé Renard, quien asumirá la conducción del equipo durante el resto de la competencia mundialista.

La crisis ha provocado una ola de críticas dentro del país. Tanto la prensa como los aficionados coinciden en exigir una profunda reestructuración del fútbol tunecino y consideran que los dirigentes deben asumir responsabilidades por el pobre desempeño de la selección en una Copa del Mundo que terminó demasiado pronto para sus aspiraciones.