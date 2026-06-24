Las selecciones de Suiza y Canadá aseguraron su clasificación directa a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras completarse la tercera y última jornada del Grupo B, el primero en concluir su participación en la fase inicial del torneo.

Ambos equipos avanzaron de manera directa, mientras que Bosnia y Herzegovina aún conserva una remota posibilidad de acceder como uno de los mejores terceros.

Suiza confirmó el primer lugar de la serie al derrotar por 2-1 a Canadá en el estadio BC Place de Vancouver. Los goles del conjunto helvético fueron anotados por Rubén Vargas Martínez a los 46 minutos y Johan Manzambi a los 57. Promise David descontó para los canadienses a los 76 minutos, aunque el resultado no comprometió la clasificación de los locales.

En el otro encuentro del grupo, disputado en Seattle, Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Catar. Kerim Alejbegovic abrió el marcador a los 34 minutos y, en la misma jugada, Sutan Al-Brake aumentó la ventaja con un autogol. Hassan Al-Haidos descontó para los cataríes a los 42, pero Ermin Mahmic sentenció el triunfo bosnio a los 80 minutos.

Con estos resultados, Suiza finalizó en el primer lugar con siete puntos. Canadá ocupó la segunda posición con cuatro unidades, las mismas que Bosnia y Herzegovina, aunque con una mejor diferencia de goles. El conjunto balcánico deberá esperar el desenlace de los demás grupos para saber si logra ubicarse entre los ocho mejores terceros clasificados. Catar cerró su participación con un punto.

Al ser el primer grupo en concluir la fase de grupos, Suiza y Canadá deberán aguardar la definición de las demás series para conocer a sus rivales en los dieciseisavos de final. Mientras tanto, Bosnia y Herzegovina mantiene la esperanza de prolongar su permanencia en la Copa del Mundo dependiendo de los resultados que se registren en los próximos días.