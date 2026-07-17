El Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa declaró improcedente la solicitud de inscripción de Renovación Popular para el Gobierno Regional de Arequipa, debido al incumplimiento de requisitos que no pudieron ser subsanados por la organización política, que aún puede apelar esta decisión.

El primer incumplimiento radica en la presentación de la lista con 11 designaciones de los 34 candidatos. La normativa solo permite un máximo del 30%de invitados, en el caso de las nóminas al Gobierno Regional de Arequipa, no pueden exceder de las 10.

El segundo incumplimiento gira en torno a la cuota joven debiendo incluir a 8 candidatos jóvenes, 4 titulares y 4 accesitarios; según la Resolución N° 641-2026-JEE-AQPA/JNE, “si bien el total de jóvenes (8) cumple con el número mínimo exigido, la distribución consignada no respeta la cuota mínima establecida en el Anexo 5 para cada lista”, por lo que obligatoriamente se debieron consignar 4 accesitarios como candidatos jóvenes.

El tercer punto que deja fuera del proceso de elecciones a Renovación Popular es el incumplimiento del requisito de afiliación para candidatos no designados. En los casos de Rene Cirilo Quispe Choque, Fiorella Estephani Monti Granda y Dario Alvaro Chacon Huamani, se afiliaron al partido, pero no cumplieron con los plazos de renuncia a sus organizaciones políticas anteriores, la cual debió hacerse antes del 8 de octubre.

Asimismo, Milagros Rodriguez Candia renunció a la agrupación política el 26 de mayo de este año, por lo que a la fecha de la inscripción no registra afiliación.

Renovación Popular puede presentar una apelación dentro de los próximos 3 días calendario, de ser concedida el pedido será sometido ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.