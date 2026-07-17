El Centro Poblado Menor (CPM) El Carmen, considerado el más antiguo de la provincia de Camaná, celebró su 54 Aniversario de fundación con una sesión solemne, una serenata y actividades religiosas que congregaron a autoridades, estudiantes, vecinos y delegaciones de distintas instituciones. La celebración también fue aprovechada por los pobladores para exigir la ejecución de obras y mejores servicios para la zona.

Durante los actos protocolares participaron delegaciones de instituciones educativas de los diferentes niveles, institutos superiores, socios fundadores y autoridades locales. Entre ellas destacó la presencia de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, encabezada por el alcalde Yonathan Machado Rivera, quien asistió con delegaciones de trabajadores y funcionarios. En la serenata, la autoridad edil coronó e impuso la banda a la reina del aniversario.

Sin embargo, más allá del ambiente festivo, los vecinos aprovecharon la presencia del alcalde provincial, del burgomaestre de Samuel Pastor y de varios candidatos que acudieron a las actividades para plantear las principales necesidades del centro poblado.

Entre los pedidos figuran el abastecimiento de agua potable las 24 horas, la construcción de un mercado zonal, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con mayor presencia de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, así como la titulación de predios.

Las celebraciones incluyeron además tres días de actividades en honor a la Virgen del Carmen, patrona del centro poblado. Los fieles participaron en misas, la tradicional quema de castillos de cinco cuerpos y la entrada de ccapos, acompañada por mariachis, bandas de músicos, caballos y una caravana de motocicletas, camionetas y automóviles que recorrió distintos distritos y asentamientos humanos con la imagen de la Virgen.

La misa central de la festividad fue ofrecida por los devotos Juan Cabana y Magda Tovar, mientras que la misa de bendición estuvo a cargo de Isaac Márquez, Marcela Montes e hijos, en la capilla de las Madres Carmelitas, poniendo fin a las actividades por el aniversario y la festividad religiosa del centro poblado.