La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde este lunes 20 iniciará la emisión del nuevo Carné de Extranjería con verificación electrónica, como parte de un plan piloto orientado a reforzar el control migratorio y reducir los riesgos de falsificación de este documento.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, explicó que el actual carné presenta vulnerabilidades y no está conectado en tiempo real con los sistemas de la Policía Nacional del Perú (PNP) . El nuevo documento permitirá que los agentes policiales verifiquen de manera inmediata la identidad del portador mediante equipos de lectura enlazados a la base de datos de Migraciones.

La primera etapa del plan piloto se desarrollará en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco (Jockey Plaza) y en el MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo). Inicialmente estará dirigida a niñas, niños y adolescentes, con una implementación progresiva hasta alcanzar a todos los ciudadanos extranjeros registrados en el país.

El nuevo Carné de Extranjería incorporará un chip de alta seguridad que almacenará información biométrica, como fotografía digital, huellas dactilares y firma electrónica , utilizando una tecnología similar a la de los pasaportes electrónicos. Según Migraciones, esta medida fortalecerá los procesos de identificación y dificultará la falsificación del documento.

La entidad precisó que la emisión, renovación y duplicado del nuevo carné mantendrán las mismas tarifas vigentes. Además, informó que cuenta con 250 mil carnés electrónicos para el plan piloto, mientras que en el país existen alrededor de 542 mil ciudadanos extranjeros registrados con este documento.

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También indicó que los equipos utilizados para la emisión fueron donados en 2024 y recién han sido puestos en funcionamiento.