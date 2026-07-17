El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, visitó el distrito de Lluta, en la provincia de Caylloma, donde mantuvo reuniones de trabajo con autoridades y representantes de la localidad para promover el turismo, la gastronomía y la actividad comercial de esta jurisdicción.

El objetivo es posicionar a Lluta como un destino turístico a nivel nacional e internacional, poniendo en valor sus principales atractivos. Entre ellos destacan la ruta del Ampato, el mirador del anexo de Cccasao y la riqueza gastronómica del distrito, reconocida por productos tradicionales como los quesos rojos y el pan de Lluta.

Durante la jornada también se resaltó el potencial natural y productivo del distrito. Lluta es conocida por la crianza de caballos de paso y toros, además de su importante producción agrícola. En el valle se cultivan cebolla, ajo, papa, maíz, orégano, haba, acelga, brócoli, tomate, así como frutas como melón, maracuyá, entre otros.

Ministro de Comercio Exterior y Turismo en Lluta para impulsar el turismo y la gastronomía

El titular del Mincetur fue recibido por la población con presentaciones de música y danzas típicas, además de una muestra de la gastronomía local, en la que se exhibieron algunos de los productos más representativos de la zona.

Las autoridades locales esperan que el trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo permita fortalecer la promoción de Lluta, atraer un mayor número de visitantes y generar nuevas oportunidades para los productores, emprendedores y operadores turísticos del distrito.