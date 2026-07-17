El embajador del Perú en Guatemala, Guido Toro, informó que hasta el momento no se han reportado ciudadanos peruanos fallecidos ni heridos tras el terremoto de magnitud 7.4 que tuvo como epicentro el estado mexicano de Chiapas y que también se sintió con fuerza en territorio guatemalteco.

El diplomático señaló que las mayores afectaciones se registraron en el occidente de Guatemala, donde se reportaron derrumbes, daños materiales y bloqueos de carreteras, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases como medida preventiva. Sin embargo, indicó que oficialmente no se han confirmado víctimas mortales.

Toro explicó en RPP que en Ciudad de Guatemala, donde reside la mayor parte de la comunidad peruana -alrededor de 800 connacionales-, la intensidad del sismo fue menor y no se registraron personas heridas ni fallecidas, aunque sí se realizaron evacuaciones preventivas de edificios.

Asimismo, la embajada del Perú puso a disposición de los ciudadanos sus canales de atención, incluyendo sus redes sociales y los teléfonos de emergencia consular, para brindar asistencia a quienes pudieran requerir apoyo.

El sismo ocurrió la mañana de este viernes con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El movimiento activó los protocolos de emergencia en el sur del país y, hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños de gran magnitud.