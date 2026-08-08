El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso por la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores de la sierra centro y sur. El periodo de mayor incidencia está previsto entre el domingo 9 y el martes 11 de agosto.

El pronóstico contempla lluvias, granizo, aguanieve y nieve en zonas altoandinas, además de ráfagas de viento y descargas eléctricas. En algunos sectores de la costa también podrían registrarse episodios de lluvia y llovizna durante estos días.

📣 #NotaDePrensa | #Senamhi #Minam informa que entre el 9 y 11 de agosto, se prevén precipitaciones en la sierra centro y sur, que podrían presentarse como lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas e incremento del viento.



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¿Qué provocará estas condiciones?

Según el Senamhi, el escenario meteorológico responde a la interacción de una vaguada, asociada a un sistema frío en altura, con el ingreso de aire húmedo procedente del este. Esta combinación favorecerá la formación de precipitaciones y modificaciones en las condiciones atmosféricas de las localidades ubicadas en zonas elevadas.

El incremento de la humedad también generará una mayor cobertura nubosa, principalmente en las áreas comprendidas por el aviso. Este factor podría disminuir la sensación térmica durante el día en los sectores situados a mayor altitud.

Ante este panorama, el organismo recomendó adoptar medidas preventivas y utilizar prendas adecuadas para protegerse del frío. También pidió prestar atención a posibles cambios bruscos en el tiempo durante el periodo previsto.

¿Qué regiones serán afectadas por las precipitaciones?

El Senamhi incluyó 14 regiones dentro de su pronóstico para los próximos días. Las zonas señaladas son:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Lima

Moquegua

Pasco

Puno

Tacna

La intensidad y las características de las precipitaciones podrán variar según la ubicación y las condiciones particulares de cada zona. El Senamhi continuará evaluando el comportamiento de los sistemas meteorológicos para actualizar la información disponible.

La institución pidió a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes. Entre los fenómenos que deben ser considerados se encuentran las lluvias intensas, el granizo, la nieve, las descargas eléctricas y los fuertes vientos.