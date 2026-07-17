Red Pasco Essalud tiene nuevo director

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tingo María supervisó la sede de la EPS SEDA Huánuco para verificar las medidas que garanticen el servicio de agua potable ante la temporada de estiaje. Esta acción preventiva responde a los pronósticos del fenómeno El Niño Costero para el periodo 2026-2027, cuyos efectos climáticos podrían incrementar el riesgo de sequías y desabastecimiento en la región amazónica.

Durante la inspección se constató que la empresa cuenta con un plan de contingencia y una cisterna operativa de 4,000 galones certificada para el consumo humano. Asimismo, la EPS informó que viene elaborando el Plan de Gestión del Riesgo Hídrico 2026-2028 con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta y asegurar la continuidad del servicio frente a futuras emergencias.

Por otro lado, la entidad defensorial recomendó optimizar la comunicación con los usuarios mediante campañas informativas que detallen el estado del servicio y promuevan el uso responsable del agua. Finalmente, se anunció que continuarán las supervisiones a otras instituciones de la provincia de Leoncio Prado para fiscalizar su preparación ante los inminentes desafíos climáticos.