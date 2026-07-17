Red Pasco Essalud tiene nuevo director

El director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, inauguró el III Taller de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas en la IEE Leoncio Prado. El evento, dirigido a coordinadores y promotoras de los PRONOEI, fue aperturado por el equipo de Gestión Pedagógica, coliderado por Niria Fernández y Silvia Rojas.

Durante la ceremonia, el titular felicitó a los PRONOEI por su 53.° aniversario y destacó el rol de las promotoras en la primera infancia, valorando su esfuerzo en zonas vulnerables. Asimismo, enfatizó que estas capacitaciones son un pilar para mejorar la calidad educativa.

El taller estuvo a cargo de las especialistas Sara Robles, Yolanda Valdosea y Sofía Meza, quienes abordaron la gestión del entorno y el desarrollo socioemocional. La jornada concluyó con presentaciones artísticas que reafirmaron el compromiso con las comunidades alejadas.