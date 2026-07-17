Aproximadamente 11 estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario, ubicada en el centro poblado Santa María de La Colina, en el distrito de Majes (Caylloma), fueron trasladados ayer, jueves, a un centro de salud luego de presentar malestares horas después de recibir la vacuna contra el sarampión.

Según informaron los padres de familia a Canal 11, los escolares presentaron fiebre, dolor de cabeza y cuadros de descompensación, por lo que fueron evacuados para recibir atención médica.

GERENCIA NIEGA REACCIÓN DE LA VACUNA

Los padres señalaron que los síntomas aparecieron después de la jornada de vacunación y consideran que podrían tratarse de una reacción a la inmunización. Sin embargo, la jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, Guiovanna Valdivia, señaló que un adolecente se sintió mal porque tenía faringitis. Aclaró que se trasladó a otros escolares más que sintieron algunos síntomas, pero ninguno fue de gravedad.

Sustentó que debido a factores como el clima, la temperatura alta, la actividad física de los escolares, pudo coincidir con los malestares, pero aseguró que en este caso no fue una reacción a la vacuna, porque de ser así, se reflejaría al cuarto o quinto día y no el mismo día.

Mientras que la directora de la UGEL La Joya, María Elena Salinas, indicó a canal 33 Majes TV que no había recibido un reporte oficial sobre lo ocurrido, por lo que anunció que solicitará información para conocer las circunstancias del hecho.

Los alumnos de esta institución educativa no participaron hoy en el desfile escolar realizado este viernes en Majes por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú. Al respecto, Salinas precisó que la asistencia de las delegaciones al pasacalle fue de carácter voluntario.

Durante la actividad cívica también se reportaron alrededor de 80 desmayos entre estudiantes de diferentes colegios. La directora de la UGEL atribuyó estos casos a diversos factores, como la falta de desayuno, las altas temperaturas y el esfuerzo físico durante el desfile.