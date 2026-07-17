A muy poco de disputar el partido más importante de su carrera, Luis de la Fuente eligió una palabra para describir el choque que protagonizarán España y Argentina este domingo en la Mundial 2026: dos superelecciones. El técnico español fue enfático al mencionar que esta gran final será espectacular para los espectadores, debido a la gran paridad de ambos equipos.

De la Fuente, en conferencia de prensa realizada este viernes 17 de julio, remarcó que jugarán este partido disfrutando el momento, sin sobrepensar en los resultados y la Copa del Mundo. Como se conoce, España llegó a la final tras vencer a Francia por 2-0 en la semifinal.

“Va a ser un gran espectáculo, dos superselecciones, dos superequipos, y en este caso equipos con muchas similitudes en comportamiento, en talentos. Cada uno llevará el juego donde más le interese. Tanto España como Argentina se plantean un partido donde el buen juego gana a cualquier circunstancia”, afirmó el técnico.

ESTADO ÓPTIMO DE LAMINE YAMAL Y ELOGIA A MESSI

Al ser consultado sobre el estado de Lamine Yamal, quien no estuvo al tanto en los entrenamientos, De la Fuente informó que está bien, así como todos los jugadores. Este sábado tendrán la última sesión de entrenamiento. “Lamine ha tenido un golpe fuerte en la zona del muslo, pero aguantó el partido; por eso preferimos que descanse. Está bien y está en perfectas condiciones físicas”.

Además, elogió tanto a Yamal como a Lionel Messi. De la Fuente indicó que el talento de Messi es descomunal, no solo por cómo se desenvuelve en el campo, sino también afuera con su actitud y comportamiento. “Lamine tiene que ser Lamine; Messi es un jugador irrepetible, talento descomunal, ejemplo para los deportistas más jóvenes; su actitud y comportamiento me parecen un ejemplo”, expresó.

Respecto a una estrategia para combatir al argentino Messi, De la Fuente descartó una estrategia de vigilancia exclusiva; sin embargo, estarán atentos. “Marcaje individual, no, pero vamos a estar atentos a él. Pero también deben prestarle atención a nuestros jugadores”, dijo.

LA ADAPTACIÓN

El seleccionador también se refirió a los ajustes que debió afrontar el plantel durante el torneo, marcado por viajes extensos entre sede y sede. No obstante, todo eso habría sido comunicado a sus jugadores, quienes comprendieron la magnitud del torneo.

UN ESPEJO CON SCALONI

De la Fuente destacó los puntos en común que comparte con su amigo Lionel Scaloni. "Tenemos bastantes coincidencias; tanto Lionel Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos, principios que mueven a estos equipos (...). Hay que ganar por detalles y fiel a nuestra idea”, señaló.

Apuntó que están felices por enfrentar a un equipo que ha ganado Mundiales, la Copa América, Finalissima, entre otras, en esta final.