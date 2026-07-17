El abogado Néstor Pari González, quien asesora legalmente a los comerciantes que se ponen al proyecto por activos del mercado mayorista San Pedro, señalo que solicitará al procurador anticorrupción Reynaldo Cuayla Mamani que amplíe su denuncia en contra del gobernador Luis Torres Robledo, el alcalde Pascual Güisa Bravo y el gerente municipal Jonatan Ríos Morales, incorporando los presuntos delitos de colusión y omisión de actos funcionales.

Dijo esto luego que el procurador denunciara ante la Fiscalía a dichas personas por presunto delito de negociación incompatible en la administración de terrenos del Estado.

Remitirá pruebas

Manifestó que le alcanzará los documentos, informes y actuaciones de las autoridades en el proyecto para construir dicho mercado en el ex fundo Chololo.

Indicó que los representantes del Gobierno Regional han mantenido un “silencio cómplice” ya que no se han opuesto a que la municipalidad desnaturalice la cesión del terreno al cambiar a “proyecto por activos” el mecanismo del proyecto que originalmente era “obras por impuesto”.

Cuestiona acuerdo

Asimismo recordó que en la sesión del 2 de julio en la que se aprobó el proyecto se requerían ocho votos sin embargo fue aprobado con cinco y el voto dirimente del alcalde Güisa.

Los comerciantes que se ponen al proyecto son asesorados por los letrados Marcela Urteaga, Hugo Guarizo y ahora Néstor Pari González.