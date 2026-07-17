Este viernes, el centrocampista español Mikel Merino afirmó que neutralizar a Lionel Messi será un “reto mayúsculo” para España en la final del Mundial 2026 que disputará este domingo ante la Selección Argentina. El encuentro será el domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Como se conoce, Messi, con dos pases de gol frente a Inglaterra (2-1), consiguió que la Albiceleste clasificara a la final. Sumado a ello, lleva en su cuenta 8 tantos, que lo convierten en favorito para conseguir la Bota de Oro, por encima de Kylian Mbappé.

Por ello, ante este poderío de Argentina, Merino lo consideró como un verdadero reto para España. “Es un reto mayúsculo, una motivación increíble para mí y para nosotros. El poder jugar contra una selección como Argentina, que ya ha ganado esto antes, hace que sea todavía más importante el partido y estoy muy feliz de poder vivir estos momentos", sostuvo Merino en conferencia de prensa en East Hanover, Nueva Jersey.

A pesar de arrancar en el banco, el centrocampista ha sido clave para la Roja al anotar los goles de los triunfos agónicos contra Portugal (1-0) en octavos y ante Bélgica (2-1) en cuartos de final. “Tengo una increíble confianza en mí mismo y en mis posibilidades, y cada vez que voy al campo creo que voy a poder causar un impacto para el equipo. Pero honestamente, espero que cualquiera sea el héroe. Al final del día, lo que importa es que el equipo gane”, afirmó.

Por otro lado, tras la difusión de una fotografía en la que aparece Messi junto a Lamine Yamal bebé (España), Merino destacó el talento del español, por lo que será un encuentro entre el pasado y el presente. “La primera vez que la vi, pensé que era IA (...) Pero sí, es divertido cómo la vida funciona a veces. Tiene estas situaciones especiales que crees que son escritas por alguien”, opinó Merino.

SOBRE EL HUMO TRAS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ

Respecto al humo generado por incendios forestales en Canadá, el centrocampista confirmó que los jugadores han sentido el humo que ha llegado a Nueva Jersey en los últimos días. Estas situaciones han encendido las alarmas de las autoridades estadounidenses por sus posibles afectaciones en la salud.

“Es verdad que en el ambiente se puede oler un poco la sensación y ver que hay humo, pero ante un partido tan importante como es una final de un Mundial, tienes que intentar abstraerte lo máximo posible de factores externos”, apuntó.