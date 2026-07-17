El esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. La FIFA confirmó este miércoles la designación del colegiado de 46 años, uno de los más experimentados del circuito internacional, quien impartirá justicia en el partido que coronará al nuevo campeón del mundo.

Vinčić no llega como un desconocido para los finalistas. En este mismo Mundial dirigió un partido de España y otro de Argentina, por lo que ya tiene experiencia con ambas selecciones antes de verlas frente a frente en la definición, la cual se disputará en el estadio de Nueva Jersey, East Rutherford.

Su hoja de vida respalda la elección, ya que el árbitro esloveno ha dirigido partidos de la UEFA Champions League, la Eurocopa, las Eliminatorias mundialistas y finales de gran relevancia.

Su antecedente más reciente de peso: fue el juez principal en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Asimismo, fue el árbitro del histórico debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando el plantel de Lionel Scaloni cayó ante Arabia Saudita, pero al final ganó el torneo. En este Mundial 2026, dirigió en fase de grupos a Brasil 1-1 Marruecos y Jordania 1-3 Argelia. Mientras que en dieciseisavos de final, estuvo en México 2-0 Ecuador.

Cabe mencionar que Vinčić es árbitro oficial de la FIFA desde el 2010.

TERNA ARBITRAL

La Comisión de Árbitros de la FIFA valoró su autoridad en el campo, su manejo de partidos de alta exigencia y las pocas polémicas registradas en los encuentros que dirigió durante el torneo. Junto a él fueron confirmados sus asistentes y el equipo de VAR, que tendrá un rol clave en un partido donde cada decisión puede ser determinante.

Vinčić estará acompañado de sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro.

Slavko Vinčić se emocionó al ser elegido como el árbitro de la final

“En primer lugar, es muy difícil expresarlo todo con palabras, pero estoy muy orgulloso de representar a mi país en un evento deportivo tan importante (…) Mi equipo está muy orgulloso y lo daremos todo”, contó Slavko a Reuters.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.