La selección de Sudáfrica protagonizó una de las sorpresas de la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Corea del Sur en el estadio Monterrey, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En un encuentro equilibrado y disputado, ambos equipos buscaron el triunfo que les permitiera seguir con vida en el torneo. Sin embargo, fue el conjunto africano el que mostró mayor determinación en la segunda mitad, adelantando sus líneas y asumiendo riesgos en busca del gol de la clasificación.

La recompensa llegó a los 63 minutos por intermedio de Thapelo Maseko, quien marcó el único tanto del compromiso y desató la celebración sudafricana. Corea del Sur intentó reaccionar en el tramo final del partido, pero no encontró los caminos para vulnerar la defensa rival.

Con este resultado, México terminó como líder absoluto del Grupo A con nueve puntos. Sudáfrica se ubicó en la segunda posición con cuatro unidades y avanzó directamente a los dieciseisavos de final, mientras que Corea del Sur quedó en suspenso con tres puntos. República Checa cerró la clasificación con una sola unidad.