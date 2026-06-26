FBC Melgar femenino se queda sin director técnico tras salida de Jorge Guerrero

El FBC Melgar anunció este jueves la salida de Jorge Guerrero como director técnico de su equipo femenino, apenas unos meses después de haber asumido el cargo. La decisión, según informó el club, se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes.

A través de un comunicado, la institución rojinegra agradeció al entrenador por “su compromiso, calidad humana y los servicios prestados” durante el tiempo que estuvo al frente del plantel.

Aunque el club no precisó las razones de la desvinculación, la salida se produce tras una campaña por debajo de las expectativas en el Torneo Apertura de la Liga Femenina FPF. El golpe más duro fue la reciente derrota por 8-1 frente a Sporting Cristal, resultado que generó fuertes cuestionamientos al rendimiento del equipo.

Mientras se define al nuevo estratega, Melgar informó que la conducción técnica del plantel profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional.

La salida de Guerrero abre un nuevo proceso en el cuadro arequipeño, que buscará revertir el desempeño mostrado en el primer tramo de la temporada y recuperar protagonismo en la Liga Femenina.

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