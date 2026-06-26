Juntos por el Perú (JP), que lleva a Roberto Sánchez como candidato presidencial, se quedó sin más vías para buscar la nulidad de 2398 mesas de votación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La entidad ratificó la negativa que recibió JP, semanas atrás, para anular dichas mesas.

Sin salida

El JNE emitió dos resoluciones, una por cada apelación presentada por JP. En ellas, dejó constancia que no se acreditaron los pagos de tasas electorales por los recursos y que no se presentaron medios probatorios.

En el primer caso, el pleno ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que rechazó anular 1751 mesas nacionales.

“Se pretende la nulidad masiva con el acompañamiento de un cuadro Excel que ni siquiera sustenta una sospecha, sino una estadística perfectamente posible. Se trata de una especulación sin medio probatorio de apoyo”, cuestionó.

En esa línea, también confirmó una resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, que negó la nulidad de 647 mesas en Estados Unidos y otros países.

El JNE consideró “inverosímil” la posibilidad de que “cientos de funcionarios consulares, de forma unánime y en conjunto con la Alta Dirección de RREE, poniendo en riesgo sus carreras de 10 o 30 años, se hayan confabulado para falsear las votaciones de las actas, aprovechando la falta de cadena de custodia”.

“Pero, además, habrían contado con el apoyo cómplice de los miembros de mesa (2000 ciudadanos, aproximadamente), que permitieron el cambio de los datos, o cuyas firmas en las actas han sido falsificadas (...) El problema es que una ‘organización tan compleja’ pretende sostenerse sin ningún medio probatorio. La falta de seriedad de un planteamiento de tal magnitud queda en evidencia”, puntualizó la entidad.