Tras los enfrentamientos que se registraron en el sector Transporte, entre inspectores y hombres del volante. La mañana de ayer se llevó a cabo una reunión multisectorial con todas las partes involucradas. Se acordó que se continuará con los operativos de control; sin embargo, la parte de la empresa Grand Group aseguró que acudirá a otras instancias legales.

Acuerdos en reunión

Se realizó en instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) con la participación de un representante de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), la Policía Nacional del Perú (PNP), Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo, el gerente de la empresa Grand Group y los representantes del Gremio de Transporte en Huancayo.

En el caso de Asociación de Transportistas de Servicio Masivo – Huancayo (ATSEMH) y la Cámara de Empresas de Transporte (CETRANS), la tarde de ayer enviaron un memorial a la MPH, respaldando el trabajo que viene realizando al comuna huanca, con relación a las intervenciones: “La continuidad de los operativos de fiscalización contribuye a mejorar la calidad de transporte público y fortalece el principio de autoridad”, es parte de la sustentación que firmaron 19 empresas de transporte público.

“Queremos el cumplimiento estricto de cada una de las empresas con sus autorizaciones que tienen. Con esto se resolvería de manera pacífica y para que los transportistas tengan seguridad en su trabajo”, manifestó el dirigente de ATSEMH, Néstor Chávez.

Por su parte el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe, señaló que continuará con las fiscalizaciones a las empresas de transporte que no cumplan con las autorizaciones adquiridas.

“Exhortamos al gerente de Grand Group a que cumpla su resolución. Mientras nosotros no tengamos un documento o sentencia judicial que indica que ellos puedan circular por calles, vamos a continuar con los operativos en contra de la informalidad”, refirió Quispe.

Insiste en desacato

Por su parte el gerente de Grand Group, James Arce, explicó que acudirá a otras instancias y asegura que tiene el derecho de circular por las rutas que lo vienen haciendo.

“No podemos conseguir un resultado positivo porque ellos (MPH) tienen su punto de vista. Nos hemos estado sometiendo a las fiscalizaciones, pero cuando ya se asalta como el día de ayer, no puedo hacer nada. Queremos que se proceda pero de la manera correcta”, señaló Arce.

Desde la comuna provincial, detallaron que a la fecha ya se tiene un promedio de mil papeletas, por servicio de transporte informal.