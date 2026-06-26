Un hito histórico se registró ayer en el Perú.

Y es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a los nuevos senadores.

Así, la bicameralidad dejó de ser una reforma escrita en la Constitución para convertirse en una realidad institucional que marcará el próximo periodo legislativo.

La última vez que el país tuvo un Congreso con dos cámaras fue en 1992, año en que Alberto Fujimori disolvió el Parlamento, dio paso a la Asamblea Constituyente e instauró un modelo unicameral que estuvo vigente por 34 años.

Sin embargo, a partir del 28 de julio de este año, el Congreso tendrá una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados.

Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular) - Senador distrito único nacional. (Foto: Mario Zapata/GEC)

DETALLES

La ceremonia inició un poco después de las 11:30 a.m. con la presencia del presidente José María Balcázar, el defensor Josué Gutiérrez y otras autoridades.

Al inicio del suceso protocolar, el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó que la entrega de credenciales a senadores es un acto con un significado profundo para la democracia.

“Esta ceremonia reviste un significado histórico. Después de más de tres décadas, el Perú vuelve a contar con un Senado de la República, se restablece así una institución llamada a enriquecer el debate democrático, fortalecer la función legislativa y contribuir al equilibrio constitucional que demanda nuestro sistema”, afirmó.

El primer senador en recibir sus credenciales fue Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular (FP), quien fue el candidato más votado con 343,239 votos.

También recibió su credencial el senador de Juntos por el Perú (JP), José Castillo, quien durante su campaña enarboló la defensa de su hermano, el expresidente Pedro Castillo, bajo el argumento de que “es víctima de una grave injusticia”.

Con el puño levantado y con un traje amarillo, la actual congresista Silvana Robles recibió su credencial por JP.

Hace unos días, la izquierdista dijo que “la defensa del voto está en las calles”.

“Que el pueblo salga a las calles no es ningún indicio o incitación a la violencia, sino el ejercicio de la defensa de su derecho a elegir”, afirmó.

Jaime Quito, quien llegó al Congreso por Perú Libre, ayer recibió su credencial como senador por JP.

Tras la salida de Castillo por el golpe de Estado, Quito sostuvo que el gobierno de Dina Boluarte representaba una ruptura democrática y que “el único golpe de Estado” era que se dio a partir de diciembre de 2022.

El exministro de Castillo, Iber Maraví, cuyo nombre que apareció en dos atestados policiales de inicios de la década del 80 vinculados en atentados terroristas perpetrados por Sendero Luminoso en Ayacucho, también recogió su credencial.

Asimismo, Alejandro Muñante de Renovación Popular (RP), Flavio Figallo del partido del Buen Gobierno (PBG), el excandidato presidencial Alfonso López Chau de Ahora Nación, entre otros.

Iber Antenor Maravi Olarte (Juntos por el Perú) - Senador distrito único nacional. (Foto: Mario Zapata/GEC)

AUSENTES

El excandidato presidencial de RP, Rafael López Aliaga, no asistió a la entrega de credenciales.

Días antes, envió un oficio al Congreso para comunicar su decisión irrevocable de no asumir ni jurar al cargo de senador.

Además, señaló que la curul de su partido no puede permanecer vacía, porque se afectaría la representación política expresada en las urnas.

“Le corresponde al JNE disponer la incorporación del candidato no proclamado de la lista que, de acuerdo al orden de prelación determinado, tenga el derecho a ocupar el escaño”, reclamó.

Además del exalcalde de Lima, no asistieron a la ceremonia los senadores electos Martha Moyano, José Arista y Jacques Rodrich de FP; Katherine Ampuero, Francisco Calisto y Miguel Velásquez de RP; Jaime Delgado de Ahora Nación y Patricia Iturregui del Buen Gobierno.

Correo consultó con las agrupaciones mencionados, las que indicaron que los senadores electos -sin incluir a López Aliaga- no asistieron por motivos personales, incluso, algunos de encuentran fuera del país por asuntos familiares.

Rafael López Aliaga ratificó su decisión de no asumir como senador. (Foto: GEC)

ANDINOS

El JNE también le entregó las credenciales a los cinco parlamentarios andinos elegidos, así como a los dos suplentes de cada uno.

Paul Fernández Bravo (JP), Marcio Bendezú Echevarría (Partido del Buen Gobierno), Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (RP) y Jahn Toledo Palomino (Partido Cívico Obras) recibieron sus credenciales. El parlamentario electo Luis Galarreta no asistió.

El representante de FP es el virtual primer vicepresidente de la República y actualmente mantiene coordinaciones con miras al próximo gobierno que integrará junto a Keiko Fujimori.