A solo ocho días para que concluya, después de casi dos meses de desarrollo, el Concurso Público para la Selección y el Nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) vuelve a foja cero. El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el proceso en una sesión desarrollada ayer.

Así lo revelaron fuentes de esa entidad a Correo, las que detallaron que quienes votaron a favor de tal decisión fueron los magistrados Víctor Chanduví, Jaime de la Puente, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Rafael Ruiz.

La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, no participó en el pleno por encontrarse de vacaciones, y Gino Ríos Patio tampoco lo hizo.

MÓVILES

Eran dos los candidatos a jefe de la ONPE que se encontraban en carrera y que incluso habían superado ya el periodo de tachas: Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.

Esta última presentó el último martes 23 de junio su renuncia a la postulación, bajo el argumento de que enfrenta una “situación personal de salud” que demanda su atención. El pedido fue aceptado por la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de la JNJ.

El caso de Loyola Escajadillo fue distinto. Nuestras fuentes refieren que también el 23 de junio, último día de plazo para la presentación de denuncias de acuerdo con el cronograma del concurso, un ciudadano presentó a la JNJ una demanda civil que involucra al candidato.

Según las bases del concurso, se debió pedir a Loyola sus descargos –para lo que tenía un plazo de tres días–, la mencionada comisión debió registrar la denuncia y la versión de parte en la hoja de vida del postulante y luego los miembros de la Junta, si lo estimaban conveniente, podían abordar el caso en la entrevista personal, que se iba a realizar el 2 de julio.

Sin embargo, nuestros informantes afirmaron que la Comisión de Selección propuso descalificar a Loyola, planteamiento que el pleno de la Junta aceptó ayer.

Sobre el tema, este diario dialogó con José Tello, especialista en temas electorales, quien manifestó que en el caso de Loyola se habría aplicado el principio de idoneidad.

Agregó que a pesar de que estamos a 100 días de las Elecciones Regionales y Municipales, del 4 de octubre, la JNJ deberá convocar a un nuevo concurso para designar al próximo jefe de la ONPE.