El Gobierno Regional de Ica informó el avance de una obra de infraestructura vial valorizada en más de 23 millones de soles, que beneficiará a más de 12 mil habitantes de los caseríos de San Martín, Tepro Alto, Tepro Ecológico, Alberto Fujimori y zonas aledañas.

Calidad de vida

El proyecto contempla la construcción de pistas, veredas, sardineles, áreas verdes y muros de contención, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones urbanas en sectores que durante décadas presentaron vías de tierra y limitaciones de acceso.

Según la información, la inversión asciende a S/ 23 millones 538 mil, y forma parte de las acciones orientadas al cierre de brechas de infraestructura básica en zonas históricamente postergadas.

Con el inicio de los trabajos, se dio cuenta del avance progresivo de la intervención, considerada una de las obras más importantes para este conjunto de caseríos, donde por años los vecinos demandaron mejoras en la infraestructura vial.

Durante la ejecución, se prevé la implementación de un diseño urbano que incluye criterios de accesibilidad, señalización y ordenamiento, lo que permitirá mejorar la circulación vehicular y peatonal, así como el ingreso de unidades de emergencia como ambulancias, serenazgo y bomberos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO