Después de más de 50 años, los vecinos de los caseríos de San Martín, Tepro Alto, Tepro Ecológico y Alberto Fujimori, en Ica, comienzan a ver transformarse su entorno. Lo que durante décadas fue un paisaje dominado por polvo y arena, hoy se convierte en un símbolo de modernidad y progreso. Tras la gestión del gobernador regional de Ica, Dr.Jorge Hurtado, el Gobierno Regional de Ica ejecuta un proyecto integral que ya ha ingresado a la fase de asfaltado en caliente.

Mejor calidad de vida

El proyecto no solo contempla la pavimentación de calles, sino que se trata de una intervención urbana completa. Se construyen 8 kilómetros de asfaltado de alta durabilidad, acompañados de veredas y sardineles que buscan garantizar la seguridad de los peatones. En las zonas con pendientes pronunciadas se levantan muros de contención, escaleras y gradas, mientras que áreas verdes y postes solares proporcionan iluminación sostenible y espacios de recreación. Además, la obra incluye señalización informativa y preventiva, orientada a mantener el orden vial y la seguridad de quienes transitan por la zona.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado destacó la importancia social del proyecto: “No es justo que por años vivan en esa situación; pronto la obra será una realidad. Era un compromiso de gestión y ya es un hecho”. Con esta intervención, se busca no solo modernizar las vías, sino mejorar la calidad de vida de más de 12,000 vecinos que durante décadas enfrentaron dificultades por la falta de infraestructura adecuada.

Entre los beneficios directos de la obra se incluyen la eliminación del polvo, lo que contribuirá a reducir enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores; el acceso más rápido de ambulancias y patrulleros ante emergencias; y la generación de empleos durante la ejecución del proyecto. Además, se espera que la revalorización de las viviendas y el impulso al comercio local fortalezcan la economía de los caseríos.

La obra se realiza mediante la modalidad de Obras por Impuestos, lo que permite que la inversión pública y privada se combine para acelerar su ejecución.

