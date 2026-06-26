El periodista y empresario Pablo Cateriano presentará hoy su libro “Tu voz, tu marca”, un texto que busca la efectividad de la comunicación en el mundo empresarial. La actividad será a las 6 de la tarde en el auditorio de la Feria del Libro Zona Huancayo (Felizh). hu

Cateriano es uno de los principales exponentes de la comunicación y el marketing desde su empresa Métrica. Por otro lado, la jornada comenzará con un taller de arte para niños a cargo de Jorge Armando, denominado “Creación de personajes”.

Le seguirán las presentaciones de los libros “La venganza de Zulma”, de Cirilo López Salvatierra, y “Suitucancha. Un tesoro escondido. Historia y Ecología”, de Katya Llallico Martínez y Eliseo Flores Ramos. Asimismo, se llevará a cabo un conversatorio en torno al libro “Los Rollos del Cordero de Dios, Juicio final o fin del mundo”, con la participación de Juan Borja y Pascual Velásquez.

Por la tarde, se presentarán los libros “Literatura Sostenible: Prófugos ambientales”, de Jaime Quispe Palomino, y “Odoodoodo – Armonía”, de Sergio Castillo Falconí. Hacia el final del día se presentarán “Tu voz, tu marca”, de Pablo Cateriano, y “Niños del pájaro azul”, de Karina Pacheco, para cerrar con la presentación de la colección de poesía “Dos Caras de Jano N°2”, que reúne las obras “Acelerando: Un correcto dominio del lamento”, de Alberto Girao, y “Los cartones de Goya”, de William Siguas, con la participación de Emerson Sinche, Roger Rodríguez y William Siguas.