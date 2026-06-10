Se hizo conocido por aprobar mediáticas medidas cautelares, y ahora una de estas lo alejará de los tribunales. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó suspender a Richard Concepción Carhuancho como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El pleno de la JNJ tomó tal decisión –por mayoría– en una sesión desarrollada el último lunes, en la que se sometió a votación el informe que la presidenta de dicho organismo, María Teresa Cabrera, expuso el martes 26 de mayo, como miembro instructora.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Correo, se opusieron los magistrados Cayo Galindo, Germán Serkovic y Jaime de la Puente.

Cabrera no participó en la votación por ser la ponente, pero el voto dirimente del vicepresidente de la JNJ, Víctor Chanduví, inclinó la balanza en contra de Concepción Carhuancho, quien dispuso prisiones preventivas para personajes políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Nicanor Boluarte, entre otros.

EN PROCESO

Fuentes de la JNJ refirieron a este diario que ya se inició el proceso para comunicar la medida al Poder Judicial (PJ).

Esta decisión se adoptó para evitar que se alteren pruebas o evidencias en los procesos que Richard Concepción enfrenta en la JNJ, entre ellos el vinculado con la clase que dictó en la institución educativa Udeapolis y en la que habría adelantado opinión sobre el caso de Nicanor Boluarte, a quien luego dictó cárcel provisional.

También por solicitar que se edite el video de dicha clase –para excluir a Boluarte–, enseñar en centros no universitarios y presentarse como el “juez Concepción Carhuancho” –lo que involucra la imagen del PJ– en un evento del portal LP en el que cantó Triciclo Perú.