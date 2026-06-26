La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se trasladó al distrito de Villa María del Triunfo, donde expuso sus principales lineamientos de cara a una eventual gestión tras la segunda vuelta electoral.

En su visita, sostuvo que su administración estaría orientada a promover la reconciliación nacional y mejorar la eficiencia del Estado.

Durante su recorrido por la zona de José Carlos Mariátegui, la lideresa política participó en un encuentro con madres de un comedor popular y agradeció el respaldo recibido en la campaña, así como la labor de los personeros que participaron en la vigilancia del voto durante el proceso electoral del 7 de junio.

En su mensaje a simpatizantes, Fujimori señaló que su eventual equipo de gobierno no estaría limitado a integrantes de su organización política. En ese sentido, indicó que buscaría conformar un grupo con experiencia y compromiso con el país.

“Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, expresó.