La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se trasladó al distrito de Villa María del Triunfo, donde expuso sus principales lineamientos de cara a una eventual gestión tras la segunda vuelta electoral.
En su visita, sostuvo que su administración estaría orientada a promover la reconciliación nacional y mejorar la eficiencia del Estado.
Durante su recorrido por la zona de José Carlos Mariátegui, la lideresa política participó en un encuentro con madres de un comedor popular y agradeció el respaldo recibido en la campaña, así como la labor de los personeros que participaron en la vigilancia del voto durante el proceso electoral del 7 de junio.
En su mensaje a simpatizantes, Fujimori señaló que su eventual equipo de gobierno no estaría limitado a integrantes de su organización política. En ese sentido, indicó que buscaría conformar un grupo con experiencia y compromiso con el país.
“Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, expresó.
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