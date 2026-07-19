Llegó el día y el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será el escenario del partido más esperado del año: la gran final del Mundial 2026 de la FIFA, con Argentina y España como protagonistas. El estadio recibirá a los dos combinados que llegaron invictos —o casi— a la instancia decisiva del torneo.

ONCE DE ARGENTINA

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi, Julián Álvarez.

ONCE DE ESPAÑA

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz Peña, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España quiere su segunda estrella.