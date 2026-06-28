La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que desde las 00:00 horas del domingo 28 de junio de 2026 quedó sin efecto la restricción vehicular que había sido implementada de manera temporal en el Centro Histórico de la capital.

Según el comunicado oficial de la comuna, la decisión tiene como objetivo favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas en esta zona de la ciudad.

¿Qué zonas recuperan el tránsito vehicular?

La medida fue levantada en el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas, además del contorno del río Rímac.

La Municipalidad precisó que la disposición fue oficializada mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002764-2026-MML-GMU-SER, luego de evaluar los resultados obtenidos durante la restricción temporal del tránsito.

Municipalidad destaca desarrollo de la jornada del sábado

La comuna señaló que la principal movilización realizada el sábado 27 de junio transcurrió con presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú, desplazamientos controlados y medidas de resguardo en distintos puntos estratégicos del Centro Histórico.

Asimismo, indicó que, aun con el levantamiento de la restricción vehicular, la Policía Nacional podrá adoptar acciones específicas dentro del perímetro cuando existan razones vinculadas con la seguridad, el orden público o la transitabilidad.

Advierten que podrían volver las restricciones

La Municipalidad recordó que el Centro Histórico de Lima fue declarado zona intangible para marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas mediante el Acuerdo de Concejo N.° 026, aprobado en 2023, debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocida por la Unesco.

En ese contexto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que si se convocan nuevas movilizaciones en el Centro Histórico, la comuna volverá a implementar restricciones vehiculares con el propósito de proteger el patrimonio histórico y preservar la seguridad de la población.