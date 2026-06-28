La Municipalidad de Santiago de Surco puso en marcha una campaña de recolección de ayuda humanitaria para asistir a las familias afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela.

La iniciativa busca canalizar donaciones de alimentos no perecibles, medicamentos, productos de higiene personal y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más golpeadas por la terrible emergencia.

La comuna surcana habilitó dos puntos de acopio: el Parque de la Amistad, ubicado en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca, y el Parque de Atracciones Voces, en la intersección de la avenida Los Castillos y el jirón Belisario Suárez.

Solidaridad

Ambos sitios reciben donaciones de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m.

A esta campaña se sumó la comunidad venezolana residente en el Perú, que habilitó otros centros de acopio en distintos distritos de Lima para facilitar la participación ciudadana.

Los organizadores priorizan la recepción de alimentos no perecibles, agua, medicinas e insumos de higiene, mientras que algunas organizaciones han descartado recibir ropa para agilizar la clasificación y el transporte de la ayuda. Todo el material recolectado será concentrado en un almacén logístico administrado por la Municipalidad de Surco antes de su envío a Venezuela.

La campaña se desarrolla mientras continúan las labores de rescate y asistencia internacional en las zonas afectadas. Diversos países y organizaciones humanitarias han desplegado equipos especializados y enviado toneladas de suministros para atender a miles de damnificados de la tragedia.