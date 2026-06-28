La Municipalidad de Santiago de Surco puso en marcha una campaña de recolección de ayuda humanitaria para asistir a las familias afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela.
La iniciativa busca canalizar donaciones de alimentos no perecibles, medicamentos, productos de higiene personal y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más golpeadas por la terrible emergencia.
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La comuna surcana habilitó dos puntos de acopio: el Parque de la Amistad, ubicado en la cuadra 21 de la avenida Caminos del Inca, y el Parque de Atracciones Voces, en la intersección de la avenida Los Castillos y el jirón Belisario Suárez.
Solidaridad
Ambos sitios reciben donaciones de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m.
A esta campaña se sumó la comunidad venezolana residente en el Perú, que habilitó otros centros de acopio en distintos distritos de Lima para facilitar la participación ciudadana.
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Los organizadores priorizan la recepción de alimentos no perecibles, agua, medicinas e insumos de higiene, mientras que algunas organizaciones han descartado recibir ropa para agilizar la clasificación y el transporte de la ayuda. Todo el material recolectado será concentrado en un almacén logístico administrado por la Municipalidad de Surco antes de su envío a Venezuela.
La campaña se desarrolla mientras continúan las labores de rescate y asistencia internacional en las zonas afectadas. Diversos países y organizaciones humanitarias han desplegado equipos especializados y enviado toneladas de suministros para atender a miles de damnificados de la tragedia.