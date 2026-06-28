Esta semana, dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 devastaron varias regiones de Venezuela, país muy poco acostumbrado y preparado ante este tipo de eventos. A la fecha, ya se cuentan más de 1400 fallecidos y más de 3200 heridos por el evento.

Recordemos que durante décadas, los especialistas han advertido que Lima Metropolitana enfrenta un alto riesgo debido al prolongado silencio sísmico de la costa central y al crecimiento urbano desordenado. En entrevista con Correo, el ingeniero Fredy Moran analiza las principales vulnerabilidades de la capital y plantea las acciones urgentes que deberían asumir el Estado y la ciudadanía.

¿Por qué Lima es especialmente vulnerable a un gran terremoto?

Porque el Perú está ubicado sobre la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Esa condición geológica explica la ocurrencia de grandes terremotos y tsunamis. La planificación urbana debe considerar esa realidad.

En los últimos años se habla mucho del llamado “silencio sísmico”. ¿Qué significa realmente ese concepto?

Significa que en la costa central del país ha transcurrido un largo periodo sin un terremoto de gran magnitud capaz de liberar toda la energía acumulada entre las placas tectónicas. En el caso de Lima y el Callao hablamos de un silencio sísmico superior a los 250 años. Eso no quiere decir que el terremoto ocurrirá mañana, pero sí que existe un potencial importante para que ocurra un evento de gran magnitud. Por esa razón debemos prepararnos desde ahora y no esperar a que suceda la emergencia para recién pensar en cómo responder.

¿Qué tan preparada está la ciudad?

Todavía existen serias deficiencias. Muchos gobiernos locales no conocen adecuadamente su territorio ni cuentan con planes completos de reducción del riesgo. Además, la preparación logística sigue siendo insuficiente.

¿Cuál es el principal problema de las edificaciones?

La informalidad. Más del 80 % de las viviendas presenta algún grado de construcción informal. Muchas fueron levantadas sin estudios de suelo, planos estructurales ni supervisión técnica.

¿Los edificios modernos también pueden representar un riesgo?

Sí. Haber sido construidos formalmente no elimina la necesidad de inspecciones periódicas y mantenimiento. El comportamiento del suelo, la sobrecarga y el deterioro también influyen en su desempeño durante un sismo.

¿Qué errores suele cometer la población?

El más frecuente es evacuar mientras el suelo sigue moviéndose. Lo correcto es identificar previamente zonas seguras dentro de la vivienda o edificio y evacuar cuando el movimiento haya terminado y las condiciones lo permitan.

¿Qué papel juega el tipo de suelo?

Es determinante. Lima creció sobre rellenos, suelos blandos y zonas no planificadas. Eso incrementa la vulnerabilidad de muchas edificaciones.

¿Qué deben hacer las autoridades?

Fortalecer el ordenamiento territorial con enfoque de gestión del riesgo, fiscalizar las construcciones, promover el reforzamiento estructural y mejorar la preparación de los gobiernos locales.

¿Cuál es el mensaje final?

No podemos evitar un terremoto, pero sí reducir sus consecuencias. La prevención debe comenzar antes del desastre, mediante planificación, mantenimiento de la infraestructura y una verdadera cultura de prevención.

Fredy Morán

Ingeniero

Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente y gestor de proyectos. Se desempeñó como capacitador y asesor en los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y en el de Transportes.