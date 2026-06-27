La Policía Nacional capturó a un hombre acusado de dejar un cartucho de dinamita en un hostal del distrito de Carabayllo, como parte de un presunto acto de extorsión. Según el reporte de RPP, el detenido fue identificado como Leandro Santos Reátegui, de 20 años, quien, según las investigaciones, habría actuado por encargo del cabecilla de la organización criminal conocida como Los Chunchos de Lima Norte.

Tras su intervención, el sospechoso fue trasladado a la comisaría El Progreso, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias. En las próximas horas será puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal, ubicado en la avenida España, para profundizar las investigaciones y establecer si existen más personas involucradas en el caso.

Detenido registra antecedentes policiales

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo Vargas, informó que el intervenido cuenta con antecedentes por diversos delitos contra el patrimonio. Asimismo, precisó que fue detenido en dos oportunidades durante 2024 por robo agravado y nuevamente en 2025 por un caso de robo agravado a mano armada.

“Tiene antecedentes por robo agravado. En el mismo año, dos veces ha sido intervenido en el mismo año por robo agravado. El año 2025 también robo agravado a mano armada, con lo que es un sujeto tiene una serie de antecedentes delincuenciales. Este sujeto había lanzado en el hotel esta dinamita”, reveló.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el recorrido que realizó el investigado antes de abandonar el explosivo. En las imágenes se observa que ingresó al hostal, subió las escaleras, se detuvo por unos instantes para tocar una puerta y luego continuó hasta dejar el cartucho de dinamita entre las rejas del ingreso.

Después de colocar el explosivo, el sujeto descendió rápidamente y escapó del lugar con rumbo desconocido. Los registros audiovisuales forman parte de las pruebas que la Policía analiza para esclarecer el caso y determinar la participación de otros presuntos implicados.