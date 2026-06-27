El feriado largo por la festividad de San Pedro y San Pablo, del 27 al 29 de junio, movilizaría a cerca de 936 mil turistas internos en todo el país y generaría un impacto económico estimado de US$ 130 millones, según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Se estima que e beneficiará principalmente a los sectores de hospedaje, transporte, alimentación, recreación y comercio local.

Se estima que cada viajero gastará en promedio S/ 480 y permanecerá alrededor de tres noches en su destino. Además, el 85 % de los desplazamientos se realizará por vía terrestre, principalmente en buses interprovinciales y vehículos particulares, mientras que Lima concentrará el 42 % de los viajes como principal mercado emisor.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, destacó que los fines de semana largos representan una oportunidad para impulsar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y promover tanto los destinos tradicionales como los emergentes.

Durante este feriado, se prevé una mayor afluencia hacia localidades de la costa y la sierra central, favorecidas por su cercanía, oferta gastronómica y atractivos naturales.

Las principales motivaciones de viaje serán la visita a familiares y amigos (48 %) y las actividades de recreación y descanso (40 %). Asimismo, el 60 % de los turistas se hospedará en viviendas de familiares o amigos, mientras que el 35 % optará por establecimientos de hospedaje.

Además, el 95 % organizará su viaje por cuenta propia, una tendencia impulsada por el uso de plataformas digitales para planificar y reservar sus desplazamientos.