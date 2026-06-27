1de 15
Marcha del Orgullo LGBTI+ reúne a cientos de personas en el Centro de Lima
2de 15
Diversidad e inclusión marcan la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima
3de 15
Marcha del Orgullo LGBTI+ recorrió las principales vías de Lima
4de 15
La movilización promovió la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ en Lima
5de 15
Colectivos y ciudadanos se movilizaron para exigir igualdad y el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI+
6de 15
Color, música y diversidad marcaron la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI+ en la capital
7de 15
La capital fue escenario de una masiva jornada en favor de la diversidad y la inclusión durante la Marcha del Orgullo 2026
8de 15
Marcha del Orgullo LGBTI+ llena de color las calles de Lima
9de 15
Marcha del Orgullo LGBTI+
10de 15
Diversidad e inclusión marcan la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima
11de 15
Jornada por la igualdad y el respeto
12de 15
Con banderas y mensajes de inclusión, recorrieron el Centro de Lima durante la Marcha del Orgullo 2026
13de 15
La movilización promovió la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+
14de 15
Color, música y diversidad marcaron la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI+
15de 15
Colectivos y ciudadanos se movilizaron para exigir igualdad y el respeto de los derechos