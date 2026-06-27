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Marcha del Orgullo LGBTI+ reúne a cientos de personas en el Centro de Lima
Marcha del Orgullo LGBTI+ reúne a cientos de personas en el Centro de Lima

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Diversidad e inclusión marcan la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima
Diversidad e inclusión marcan la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima

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Marcha del Orgullo LGBTI+ recorrió las principales vías de Lima
Marcha del Orgullo LGBTI+ recorrió las principales vías de Lima

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La movilización promovió la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ en Lima
La movilización promovió la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ en Lima

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Colectivos y ciudadanos se movilizaron para exigir igualdad y el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI+
Colectivos y ciudadanos se movilizaron para exigir igualdad y el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI+

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Color, música y diversidad marcaron la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI+ en la capital
Color, música y diversidad marcaron la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI+ en la capital

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La capital fue escenario de una masiva jornada en favor de la diversidad y la inclusión durante la Marcha del Orgullo 2026
La capital fue escenario de una masiva jornada en favor de la diversidad y la inclusión durante la Marcha del Orgullo 2026

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Marcha del Orgullo LGBTI+ llena de color las calles de Lima
Marcha del Orgullo LGBTI+ llena de color las calles de Lima

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Marcha del Orgullo LGBTI+
Marcha del Orgullo LGBTI+

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Diversidad e inclusión marcan la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima
Diversidad e inclusión marcan la Marcha del Orgullo LGBTI+ en Lima

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Jornada por la igualdad y el respeto
Jornada por la igualdad y el respeto

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Con banderas y mensajes de inclusión, recorrieron el Centro de Lima durante la Marcha del Orgullo 2026
Con banderas y mensajes de inclusión, recorrieron el Centro de Lima durante la Marcha del Orgullo 2026

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La movilización promovió la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+
La movilización promovió la diversidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+

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Color, música y diversidad marcaron la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI+
Color, música y diversidad marcaron la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI+

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Colectivos y ciudadanos se movilizaron para exigir igualdad y el respeto de los derechos
Colectivos y ciudadanos se movilizaron para exigir igualdad y el respeto de los derechos

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