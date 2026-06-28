Un padre de familia fue asesinado la noche del último sábado frente a su vivienda, ubicada en el pasaje Muñoz, a la altura de la cuadra 10 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac.

La víctima fue identificada como Edward Valderrama Castro, de 42 años. De acuerdo con testimonios de vecinos, hombres armados ingresaron al pasaje y le dispararon cuando se encontraba en el exterior de su domicilio, según informó RPP. El hombre falleció en el lugar.

Autoridades investigan el crimen

Tras el homicidio, efectivos de la Policía Nacional del Perú, peritos de Criminalística y una representante del Ministerio Público acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Las investigaciones buscan establecer las circunstancias del ataque y determinar el móvil del crimen.

De acuerdo con la información disponible, Edward Valderrama Castro no registraba antecedentes policiales.

Asesinan en ajuste de cuentas a un hombre en la puerta de su domicilio en el Rímac. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Víctima deja tres hijas en la orfandad

Vecinos del sector expresaron su consternación por lo ocurrido y señalaron que el fallecido era una persona trabajadora y conocida en la zona.

Una residente del pasaje Muñoz indicó que el hombre deja tres hijas y lamentó el incremento de la inseguridad en el barrio.

“Era un buen muchacho, tranquilo, humilde, trabajador. Estamos sorprendidos por lo que ha pasado. Falta seguridad”, manifestó a RPP.

Vecinos piden mayor presencia policial

Tras el crimen, los residentes exigieron un mayor patrullaje policial y la presencia permanente de serenazgo en el sector.

Según relataron, en la zona se registran frecuentes robos contra ciclistas y motociclistas, quienes son interceptados por delincuentes armados.

“Siempre hemos pedido que, por favor, pare un policía, un patrullero o serenazgo, pero no nos hacen caso. ¿Cómo afuera de la puerta de tu casa te van a matar?”, expresó otra vecina.

Los vecinos solicitaron que las autoridades refuercen las medidas de seguridad para prevenir nuevos hechos de violencia.