El 49.9 % de la población LGBTIQ+ en el Perú ha tenido que recurrir a terapia psicológica para afrontar las consecuencias de la exclusión, el rechazo y la violencia que experimentan debido a su orientación sexual o identidad de género.

Así lo determinó un estudio presentado por la organización Promsex, dedicada a la promoción y defensa de los derechos sexuales.

La investigación evidencia que el 62,2% de estos ciudadanos reportó haber asumido algún tipo de gasto económico derivado de estas experiencias, que incluye mudanzas forzadas, transporte adicional o asesoría legal.

Además, la investigación señala desembolsos de entre S/ 2,000 y S/ 4,000 al año en terapias psicológicas y medicamentos como antidepresivos.

Contexto

Elisa Juárez, autora del estudio e investigadora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, señaló que gran parte de estos gastos están asociados al proceso de asumir públicamente la orientación sexual o la identidad de género y a las consecuencias psicológicas que ello genera en un contexto de discriminación.

El informe también revela que una parte importante de la población LGBTIQ+ evita expresar libremente su orientación sexual o identidad de género por temor a sufrir agresiones, perder oportunidades laborales o ser víctima de actos discriminatorios.

En ese marco, ayer se realizó la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026, que reunió a miles de personas para reivindicar la igualdad de derechos y exigir políticas contra la discriminación.

Durante la movilización, los ciudadanos se mostraron a favor de la igualdad, el respeto y el reconocimiento de derechos.