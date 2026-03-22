El estudio muestra altos niveles de indecisión y cambios en la intención de voto. También aumenta la preferencia por el voto lineal frente al voto cruzado. (Fotos: GEC)
El estudio muestra altos niveles de indecisión y cambios en la intención de voto. También aumenta la preferencia por el voto lineal frente al voto cruzado. (Fotos: GEC)

La última encuesta de la empresa Datum Internacional para El Comercio revela que el 57% de peruanos aún no ha definido su voto, mientras que solo el 43% asegura que ya decidió y no cambiará su elección.

Dentro del grupo indeciso se encuentran ciudadanos que:

  • Aún evalúan opciones
  • No han pensado su voto
  • No saben por quién votar

El estudio se realizó del 13 al 17 de marzo con una muestra de 1,500 entrevistados a nivel nacional.

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Fujimori y López Aliaga lideran en empate técnico

Los resultados muestran que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga continúan en empate técnico en el primer lugar de intención de voto.

Intención de voto presidencial

  • Keiko Fujimori: 11.9%
  • Rafael López Aliaga: 11.7%
  • Alfonso López Chau: 6.5%
  • Carlos Álvarez: 5.0%
  • Jorge Nieto: 4.6%
  • César Acuña: 3.6%
  • Wolfgang Grozo: 2.5%
  • Ricardo Belmont: 2.4%
  • Yonhy Lescano: 2.3%
  • Roberto Sánchez: 2.0%
  • George Forsyth: 1.7%
  • Mario Vizcarra: 1.2%

Además:

  • Ninguno, blanco o viciado: 17.7%
  • No sabe: 18.1%

Esto evidencia que más de un tercio del electorado aún no opta por ningún candidato, reflejando la falta de liderazgos consolidados.

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Cambios en el tablero electoral

Entre las variaciones más relevantes:

  • Jorge Nieto sube de 2.5% a 4.6%
  • Carlos Álvarez registra un ligero incremento
  • Wolfgang Grozo cae de 5.1% a 2.5%
  • Alfonso López Chau se mantiene estable

Sin embargo, los cambios aún se mantienen dentro del margen de error de ±2.5 puntos.

Aumenta la preferencia por el voto lineal

La encuesta también muestra cambios en la forma en que los ciudadanos planean votar.

Evolución del tipo de voto

  • Voto cruzado: baja de 57% a 43%
  • Voto lineal: sube de 26% a 41%

Según Urpi Torrado, esta tendencia podría beneficiar a los candidatos que pasen a segunda vuelta, ya que facilitaría obtener una bancada sólida en el Congreso.

Confusión electoral y desinterés influyen en la indecisión

Entre los factores que explican la alta indecisión destacan:

  • Complejidad de la cédula electoral
  • Gran número de partidos políticos
  • Falta de conexión con la campaña
  • Temor a cometer errores al votar

Además, el elevado número de candidatos dificulta que los ciudadanos revisen todas las hojas de vida.

Datos clave de la encuesta

  • Encuestadora: Datum Internacional
  • Medio: El Comercio
  • Fecha de campo: 13 al 17 de marzo
  • Muestra: 1,500 personas
  • Margen de error: ±2.5%
  • Nivel de confianza: 95%

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