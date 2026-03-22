La última encuesta de la empresa Datum Internacional para El Comercio revela que el 57% de peruanos aún no ha definido su voto, mientras que solo el 43% asegura que ya decidió y no cambiará su elección.
Dentro del grupo indeciso se encuentran ciudadanos que:
- Aún evalúan opciones
- No han pensado su voto
- No saben por quién votar
El estudio se realizó del 13 al 17 de marzo con una muestra de 1,500 entrevistados a nivel nacional.
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Fujimori y López Aliaga lideran en empate técnico
Los resultados muestran que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga continúan en empate técnico en el primer lugar de intención de voto.
Intención de voto presidencial
- Keiko Fujimori: 11.9%
- Rafael López Aliaga: 11.7%
- Alfonso López Chau: 6.5%
- Carlos Álvarez: 5.0%
- Jorge Nieto: 4.6%
- César Acuña: 3.6%
- Wolfgang Grozo: 2.5%
- Ricardo Belmont: 2.4%
- Yonhy Lescano: 2.3%
- Roberto Sánchez: 2.0%
- George Forsyth: 1.7%
- Mario Vizcarra: 1.2%
Además:
- Ninguno, blanco o viciado: 17.7%
- No sabe: 18.1%
Esto evidencia que más de un tercio del electorado aún no opta por ningún candidato, reflejando la falta de liderazgos consolidados.
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Cambios en el tablero electoral
Entre las variaciones más relevantes:
- Jorge Nieto sube de 2.5% a 4.6%
- Carlos Álvarez registra un ligero incremento
- Wolfgang Grozo cae de 5.1% a 2.5%
- Alfonso López Chau se mantiene estable
Sin embargo, los cambios aún se mantienen dentro del margen de error de ±2.5 puntos.
Aumenta la preferencia por el voto lineal
La encuesta también muestra cambios en la forma en que los ciudadanos planean votar.
Evolución del tipo de voto
- Voto cruzado: baja de 57% a 43%
- Voto lineal: sube de 26% a 41%
Según Urpi Torrado, esta tendencia podría beneficiar a los candidatos que pasen a segunda vuelta, ya que facilitaría obtener una bancada sólida en el Congreso.
Confusión electoral y desinterés influyen en la indecisión
Entre los factores que explican la alta indecisión destacan:
- Complejidad de la cédula electoral
- Gran número de partidos políticos
- Falta de conexión con la campaña
- Temor a cometer errores al votar
Además, el elevado número de candidatos dificulta que los ciudadanos revisen todas las hojas de vida.
Datos clave de la encuesta
- Encuestadora: Datum Internacional
- Medio: El Comercio
- Fecha de campo: 13 al 17 de marzo
- Muestra: 1,500 personas
- Margen de error: ±2.5%
- Nivel de confianza: 95%