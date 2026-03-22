La última encuesta de la empresa Datum Internacional para El Comercio revela que el 57% de peruanos aún no ha definido su voto, mientras que solo el 43% asegura que ya decidió y no cambiará su elección.

Dentro del grupo indeciso se encuentran ciudadanos que:

Aún evalúan opciones

No han pensado su voto

No saben por quién votar

El estudio se realizó del 13 al 17 de marzo con una muestra de 1,500 entrevistados a nivel nacional.

Fujimori y López Aliaga lideran en empate técnico

Los resultados muestran que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga continúan en empate técnico en el primer lugar de intención de voto.

Intención de voto presidencial

Keiko Fujimori: 11.9%

11.9% Rafael López Aliaga: 11.7%

11.7% Alfonso López Chau: 6.5%

6.5% Carlos Álvarez: 5.0%

5.0% Jorge Nieto: 4.6%

4.6% César Acuña: 3.6%

3.6% Wolfgang Grozo: 2.5%

2.5% Ricardo Belmont: 2.4%

2.4% Yonhy Lescano: 2.3%

2.3% Roberto Sánchez: 2.0%

2.0% George Forsyth: 1.7%

1.7% Mario Vizcarra: 1.2%

Además:

Ninguno, blanco o viciado: 17.7%

17.7% No sabe: 18.1%

Esto evidencia que más de un tercio del electorado aún no opta por ningún candidato, reflejando la falta de liderazgos consolidados.

Cambios en el tablero electoral

Entre las variaciones más relevantes:

Jorge Nieto sube de 2.5% a 4.6%

sube de Carlos Álvarez registra un ligero incremento

registra un ligero incremento Wolfgang Grozo cae de 5.1% a 2.5%

cae de Alfonso López Chau se mantiene estable

Sin embargo, los cambios aún se mantienen dentro del margen de error de ±2.5 puntos.

Aumenta la preferencia por el voto lineal

La encuesta también muestra cambios en la forma en que los ciudadanos planean votar.

Evolución del tipo de voto

Voto cruzado: baja de 57% a 43%

baja de Voto lineal: sube de 26% a 41%

Según Urpi Torrado, esta tendencia podría beneficiar a los candidatos que pasen a segunda vuelta, ya que facilitaría obtener una bancada sólida en el Congreso.

Confusión electoral y desinterés influyen en la indecisión

Entre los factores que explican la alta indecisión destacan:

Complejidad de la cédula electoral

Gran número de partidos políticos

Falta de conexión con la campaña

Temor a cometer errores al votar

Además, el elevado número de candidatos dificulta que los ciudadanos revisen todas las hojas de vida.

Datos clave de la encuesta