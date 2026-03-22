El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, cuestionó la aprobación de una iniciativa legislativa que reduce de treinta a quince años el plazo para una concesión minera.

Zapata afirmó que este dictamen, aprobado por mayoría en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, además de otras leyes populistas promulgadas por el Ejecutivo “le van a hacer muchísimo daño al país”.

EN DETALLE

El ingeniero aseveró que el citado dictamen “es un proyecto nefasto para la economía del país y el desarrollo”, pues “nos va a llevar a la informalidad absoluta”.

Según explicó a RPP, quince años “es muy poco tiempo en la minería” debido a que deben cumplirse requisitos, normativas y otra serie de exigencias para iniciar un proyecto minero. Por ello, reducir el plazo sería beneficiar a los mineros informales, pues estos no necesitan cumplir con dichas medidas para empezar a operar.

“Los proyectos pueden demorar 25, 30, 35 y hasta 40 años. Hay una serie de requisitos para un proyecto minero, no solo para iniciar producción, sino para exploración. Allí hay que llenar una serie de requisitos y los permisos pueden demorar de cinco a siete años (…) Luego, tras el proceso de exploración (…) para iniciar producción podemos tardar otros quince o veinte años en promedio”, detalló.

Por estas razones, puntualizó que habrán “focos de minería informal e ilegal en todo el territorio nacional (…) que no pagan un sol de impuestos, planillas según las leyes establecidas, es decir, explotan a la gente que trabaja para ellos”, entre otros.