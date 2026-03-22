Presidente del gremio lo considera “nefasto”.
Presidente del gremio lo considera “nefasto”.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, cuestionó la aprobación de una iniciativa legislativa que reduce de treinta a quince años el plazo para una concesión minera.

Zapata afirmó que este dictamen, aprobado por mayoría en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, además de otras leyes populistas promulgadas por el Ejecutivo “le van a hacer muchísimo daño al país”.

EN DETALLE

El ingeniero aseveró que el citado dictamen “es un proyecto nefasto para la economía del país y el desarrollo”, pues “nos va a llevar a la informalidad absoluta”.

Según explicó a RPP, quince años “es muy poco tiempo en la minería” debido a que deben cumplirse requisitos, normativas y otra serie de exigencias para iniciar un proyecto minero. Por ello, reducir el plazo sería beneficiar a los mineros informales, pues estos no necesitan cumplir con dichas medidas para empezar a operar.

“Los proyectos pueden demorar 25, 30, 35 y hasta 40 años. Hay una serie de requisitos para un proyecto minero, no solo para iniciar producción, sino para exploración. Allí hay que llenar una serie de requisitos y los permisos pueden demorar de cinco a siete años (…) Luego, tras el proceso de exploración (…) para iniciar producción podemos tardar otros quince o veinte años en promedio”, detalló.

Por estas razones, puntualizó que habrán “focos de minería informal e ilegal en todo el territorio nacional (…) que no pagan un sol de impuestos, planillas según las leyes establecidas, es decir, explotan a la gente que trabaja para ellos”, entre otros.

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