El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciará este lunes 23 de marzo el debate presidencial 2026, un espacio donde los postulantes a la presidencia de la República expondrán sus propuestas de cara a las elecciones generales del 12 de abril. El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, a partir de las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.
En total, son 35 candidatos presidenciales los que participarán del ciclo completo de debates organizados por el JNE. Dado el alto número de postulantes inscritos, el organismo electoral dividió el ciclo en dos jornadas de tres fechas cada una, con el objetivo de garantizar una participación equitativa y ordenada.
Temas del debate
La primera jornada, que abarca las fechas del 23, 24 y 25 de marzo, girará en torno a dos ejes temáticos definidos previamente por consenso entre las organizaciones políticas. El primero abordará seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; el segundo, integridad pública y lucha contra la corrupción.
Adicionalmente, el formato contempla un bloque de pregunta ciudadana, en el que cada candidato tendrá un minuto para responder una interrogante formulada por la ciudadanía a través del JNE. El tema de esa pregunta será distinto a los ejes centrales y será sorteado el mismo día del debate.
¿Qué candidatos se presentarán este lunes?
Son 11 postulantes los que participarán en esta primera fecha fueron definidos mediante sorteo por el JNE. La lista es la siguiente:
- María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
- José Luna Gálvez — Podemos Perú
- Alfonso López-Chau — Ahora Nación
- Yonhy Lescano — Cooperación Popular
- Carlos Álvarez — País Para Todos
- Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021
- Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
- César Acuña — Alianza para el Progreso
- José Williams — Avanza País
- Rafael López Aliaga — Renovación Popular
- Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde
¿Quién debate contra quién?
Los candidatos fueron agrupados en ternas por sorteo para los dos bloques temáticos principales. La distribución es la siguiente:
Bloque: Seguridad Ciudadana
|Grupo
|Candidatos
|Grupo 1
|Marisol Pérez Tello, José Luna
|Grupo 2
|Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano, Carlos Álvarez
|Grupo 3
|Fernando Olivera, Wolfgang Grozo, César Acuña
|Grupo 4
|José Williams, Rafael López Aliaga, Álex Gonzáles
Bloque: Integridad pública y corrupción
|Grupo
|Candidatos
|Grupo 1
|Alfonso López-Chau, Álex Gonzáles, José Williams
|Grupo 2
|Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano
|Grupo 3
|Wolfgang Grozo, Marisol Pérez Tello, Fernando Olivera
|Grupo 4
|Carlos Álvarez, José Luna, César Acuña
Formato y moderadores
Cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su postura en cada bloque temático, mientras los otros integrantes de su terna tendrán dos minutos y medio para replicar los planteamientos. El debate cerrará con un bloque de mensajes finales, donde cada postulante contará con un minuto para dirigirse a la ciudadanía.
Los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque fueron elegidos como moderadores de esta primera jornada, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas participantes.