El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciará este lunes 23 de marzo el debate presidencial 2026, un espacio donde los postulantes a la presidencia de la República expondrán sus propuestas de cara a las elecciones generales del 12 de abril. El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, a partir de las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

En total, son 35 candidatos presidenciales los que participarán del ciclo completo de debates organizados por el JNE. Dado el alto número de postulantes inscritos, el organismo electoral dividió el ciclo en dos jornadas de tres fechas cada una, con el objetivo de garantizar una participación equitativa y ordenada.

Temas del debate

La primera jornada, que abarca las fechas del 23, 24 y 25 de marzo, girará en torno a dos ejes temáticos definidos previamente por consenso entre las organizaciones políticas. El primero abordará seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; el segundo, integridad pública y lucha contra la corrupción.

Adicionalmente, el formato contempla un bloque de pregunta ciudadana, en el que cada candidato tendrá un minuto para responder una interrogante formulada por la ciudadanía a través del JNE. El tema de esa pregunta será distinto a los ejes centrales y será sorteado el mismo día del debate.

¿Qué candidatos se presentarán este lunes?

Son 11 postulantes los que participarán en esta primera fecha fueron definidos mediante sorteo por el JNE. La lista es la siguiente:

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

— Primero la Gente José Luna Gálvez — Podemos Perú

— Podemos Perú Alfonso López-Chau — Ahora Nación

— Ahora Nación Yonhy Lescano — Cooperación Popular

— Cooperación Popular Carlos Álvarez — País Para Todos

— País Para Todos Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

— Frente de la Esperanza 2021 Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

— Integridad Democrática César Acuña — Alianza para el Progreso

— Alianza para el Progreso José Williams — Avanza País

— Avanza País Rafael López Aliaga — Renovación Popular

— Renovación Popular Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos fueron agrupados en ternas por sorteo para los dos bloques temáticos principales. La distribución es la siguiente:

Bloque: Seguridad Ciudadana

Grupo Candidatos Grupo 1 Marisol Pérez Tello, José Luna Grupo 2 Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano, Carlos Álvarez Grupo 3 Fernando Olivera, Wolfgang Grozo, César Acuña Grupo 4 José Williams, Rafael López Aliaga, Álex Gonzáles

Bloque: Integridad pública y corrupción

Grupo Candidatos Grupo 1 Alfonso López-Chau, Álex Gonzáles, José Williams Grupo 2 Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano Grupo 3 Wolfgang Grozo, Marisol Pérez Tello, Fernando Olivera Grupo 4 Carlos Álvarez, José Luna, César Acuña

Formato y moderadores

Cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su postura en cada bloque temático, mientras los otros integrantes de su terna tendrán dos minutos y medio para replicar los planteamientos. El debate cerrará con un bloque de mensajes finales, donde cada postulante contará con un minuto para dirigirse a la ciudadanía.

Los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque fueron elegidos como moderadores de esta primera jornada, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas participantes.