El Indecopi emitió una advertencia dirigida a los candidatos que participan en el actual proceso electoral, solicitando evitar el uso de personajes con derechos de autor en sus materiales de campaña sin autorización previa.
La institución indicó que se han identificado casos en los que se emplean imágenes, figuras o referencias a personajes conocidos en propaganda electoral, lo cual constituye una infracción si no se cuenta con el consentimiento del titular de los derechos.
La advertencia no prohíbe el uso de contenido protegido, pero sí establece que debe contar con autorización expresa o el pago de los derechos correspondientes.
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Uso indebido puede generar multas y acciones legales
Según Indecopi, el uso de obras protegidas sin autorización constituye una infracción a la legislación sobre derecho de autor.
Esto incluye:
- Personajes conocidos
- Música
- Imágenes
- Obras audiovisuales
Las sanciones pueden variar según la gravedad del caso e incluir:
- Multas económicas
- Procedimientos administrativos
- Acciones legales
La entidad recordó que existen antecedentes en procesos electorales anteriores en los que organizaciones políticas fueron sancionadas por prácticas similares.
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Recomiendan usar contenido original en campañas políticas
Indecopi exhortó a los equipos de campaña a verificar la titularidad de los derechos antes de utilizar cualquier material en propaganda electoral.
Asimismo, recomendó optar por:
- Contenido original
- Material con autorización formal
- Diseños propios o libres de derechos
La institución enfatizó que el uso indebido de personajes populares puede generar confusión en el público y afectar los derechos de los creadores.
El objetivo de esta advertencia es prevenir infracciones y garantizar campañas responsables que respeten la normativa vigente.