La congresista María del Carmen Alva Prieto, integrante de Acción Popular, fue presentada oficialmente como candidata a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

La elección se realizará este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas, tras la censura de José Jerí. El legislador que resulte electo asumirá también la Presidencia de la República por sucesión constitucional hasta el 12 de abril.

Formalización de la candidatura

La bancada de Acción Popular formalizó la postulación mediante un oficio suscrito por su vocero, Edwin Martínez.

“En atención a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Congreso, así como a lo acordado en la sesión extraordinaria realizada el día 17 del mes en curso, nos permitimos proponer como candidata a la Presidencia de la Mesa Directiva a la congresista María del Carmen Alva”, señala la comunicación dirigida a la Oficialía Mayor.

Aunque Alva renunció a su bancada en 2023 por discrepancias internas, su postulación actual fue formalizada nuevamente bajo el respaldo del partido de la lampa.

Es la lista número 2.

Formación y experiencia parlamentaria

Nacida el 24 de febrero de 1967 en Lima, es abogada por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Gerencia Pública, Máster en Seguridad Social y especialización en Derecho Laboral.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público. Fue asesora legal en el Congreso, en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Fue elegida congresista por Lima para el periodo 2021–2026 y el 26 de julio de 2021 asumió la Presidencia del Congreso con 69 votos a favor, liderando el Parlamento en el periodo 2021–2022.

Ha integrado comisiones como Relaciones Exteriores y Constitución y Reglamento.

Acción Popular y las transiciones presidenciales

De confirmarse su elección, Acción Popular volvería a encabezar una transición política en un momento de crisis institucional.

El antecedente histórico más relevante es el de Fernando Belaúnde Terry, quien en 1980 lideró el retorno a la democracia tras el gobierno militar.

En el año 2000, tras la renuncia de Alberto Fujimori, el entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, asumió la jefatura del Estado por sucesión constitucional. Su gestión de transición estabilizó las instituciones y es considerada un referente de gobernabilidad.

El antecedente más cercano ocurrió en 2020 con Manuel Merino, cuya breve gestión interina culminó tras cinco días en medio de protestas sociales.

Controversias durante su gestión

Durante su desempeño parlamentario, Alva estuvo involucrada en incidentes públicos.

En agosto de 2022 protagonizó un altercado con la congresista Isabel Cortez durante una sesión plenaria, caso que fue derivado a la Comisión de Ética.

También fue cuestionada por episodios de confrontación con otros legisladores y con la prensa, hechos que generaron críticas desde distintos sectores políticos.

Respaldo político

Según el congresista Edwin Martínez, la mayoría de Acción Popular acordó respaldar su candidatura en una reunión interna.

Además, sectores del centro y la derecha del Congreso han expresado apoyo. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó su respaldo. A este bloque se sumarían votos de Alianza para el Progreso, liderada por César Acuña, además de Avanza País.