La reciente censura de José Jerí por el Congreso no solo provocó un cambio en la conducción del Ejecutivo, sino que también ha puesto en pausa compromisos internacionales de alto nivel, según indicó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El premier recordó en un diálogo con RPP, que el país tenía previstas dos citas clave: una minicumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 7 de marzo, y un encuentro con el papa León XIV, previsto para mayo.

Para Álvarez, dado que estas invitaciones se realizaron en calidad de jefe de Estado, la salida de Jerí exige una acción diplomática inmediata.

Según señaló el titular de la PCM, el próximo ministro de Relaciones Exteriores tendrá la tarea de asegurar que estas invitaciones no se pierdan, sino que se trasladen formalmente al sucesor de José Jerí, garantizando así la continuidad de la presencia de Perú en el ámbito internacional.

“Esas invitaciones, bueno la de Estados Unidos es muy importante para el país, y entiendo yo que quien sea canciller en el futuro va a tener que hilar fino para lograr reconvertirla en una invitación para el nuevo jefe de Estado”, aseguró.

El jefe del Gabinete Ministerial señaló que la reunión con Donald Trump genera especial preocupación por el reordenamiento de influencias en la región.

Para Álvarez, Perú no puede faltar a los foros de discusión sobre comercio, tecnología y defensa, ya que los países vecinos podrían aprovechar la oportunidad para ocupar esos espacios de influencia frente a Estados Unidos.

Además, enfatizó que cualquier demora o inacción en la gestión de esta cita podría dejar a Perú en desventaja frente a competidores directos, listos para aprovechar la coyuntura política del país.

“Para nosotros es sumamente importante, porque Estados Unidos está ahora en la posición de requerir aliados dentro del hemisferio y Perú no puede quedarse a la saga, porque sus posibles adversarios comerciales, tecnológicos e inclusive de defensa son precisamente aquellos que pueden aprovechar mejor este momento”, manifestó.