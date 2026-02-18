El congresista Héctor Acuña Peralta, integrante de la bancada Honor y Democracia, formalizó su candidatura a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, cargo que también implica asumir la Presidencia de la República por sucesión constitucional.

La postulación fue presentada mediante un oficio remitido por el portavoz titular de la bancada, Jorge Montoya Manrique, en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento del Congreso.

“Asumimos este paso con firmeza y convicción. El país necesita liderazgo, orden y compromiso democrático”, señaló la bancada en la red social X.

Es la lista número 1.

Congresista por La Libertad

Segundo Héctor Acuña Peralta es legislador por la región La Libertad y fue el primero en formalizar su candidatura ante la Oficialía Mayor del Parlamento.

Su postulación se produce luego de que el pleno aprobara las mociones de censura contra José Jerí, quien ejercía la jefatura del Estado de manera encargada por sucesión constitucional.

El nuevo presidente del Congreso será elegido en sesión plenaria programada para este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

Postura de César Acuña

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, afirmó públicamente que no respaldará la candidatura de su hermano.

“Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano, que quede claro, van a estar pensando que hay un interés familiar”, declaró a Exitosa Noticias durante una actividad política en Barranca.

César Acuña precisó que su partido evaluará a todos los postulantes antes de definir su voto en la elección de la nueva Mesa Directiva.

Otros candidatos en competencia

Además de Héctor Acuña, las bancadas han presentado a:

María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular)

(Acción Popular) José María Balcázar Zelada (Perú Libre)

(Perú Libre) Edgard Reymundo (JP-VP-BM)

El congresista que resulte electo asumirá también la Presidencia de la República por mandato constitucional, tras la censura de José Jerí, quien había asumido el cargo en octubre luego de la salida de Dina Boluarte.