Se apagó la máquina. El día en que comenzó el Año Nuevo Chino 2026, el Pleno del Congreso aprobó censurar a José Jerí como presidente del Congreso y, en consecuencia, como encargado de la presidencia de la República.

Así, el Parlamento elegirá hoy a partir de las 6 de la tarde, al octavo presidente que tendrá el Perú en sus últimos 10 años entre cuatro candidatos.

Estas son las candidaturas para suceder a José Jerí

CANDIDATOS

Luego de que el Congreso censuró a Jerí, las bancadas se reunieron de emergencia ayer por la tarde, pues solo tenían hasta las 6:00 p.m. para presentar a sus candidatos para reemplazar al presidente.

Una de las candidatas es María del Carmen Alva de Acción Popular, quien recibió el respaldo de su bloque.

Si bien la acciopopulista no “tiene respaldo popular”, si lo tiene al interior del Congreso, pues la mayoría de bancadas de derecha optarían por votar por ella antes que hacerlo por una lista de izquierda.

María del Carmen Alva se perfila como la próxima presidenta. (Foto: GEC)

Otra postulación que ingresó a Oficialía Mayor fue la de Segundo Acuña Peralta, hermano de César Acuña, quien pertenece a la bancada Honor y Democracia, una de las más pequeñas del Congreso con cinco integrantes.

Segundo Acuña ingresó al Parlamento con APP, pero renunció en 2022 para sumarse a Cambio Democrático-Juntos por el Perú en un intento por ser presidente del Congreso. Sin embargo, cuando no ganó, renunció.

Luego se sumó a una bancada que desapareció y actualmente forma parte de Honor y Democracia, integrada por legisladores que renunciaron a Renovación Popular.

La tercera candidatura proviene de la izquierda con Edgar Reymundo Mercado de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial.

La vocera del grupo, Ruth Luque, había adelantado que impulsarían dicha candidatura.

“Consideramos que este es un momento trascendental y como bancada nos ratificamos en que no vamos a permitir que nuevamente la sucesión que corresponde a un alto cargo termine en las manos de personas que no han llevado a esta crisis”, afirmó.

Héctor Acuña (der.), congresista de Honor y Democracia, intenta llegar a la presidencia. (Foto: Archivo GEC)

La cuarta candidatura corresponde a José María Balcázar Zelada de Perú Libre.

Sobre él pesa el cuestionamiento de haber emitido condenables declaraciones.

“La medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, dijo durante un debate en el que se abstuvo a votar un dictamen para prohibir el matrimonio infantil.

Por otro lado, los grupos de derecha como Fuerza Popular (20), APP (17), Renovación Popular (11) y Avanza País (6) respaldarían a María Carmen Alva, quien integra una bancada con 10 legisladores.

Este es el procedimiento para elegir al presidente del Congreso. (Infografía: Diario Correo)

Fuentes del Congreso indicaron a Correo que a las 17:58 p.m., ingresó la candidatura de Silvia Monteza de Acción Popular. Sin embargo, el documento no fue aceptado.

Su postulación tenía su firma como vocera alterna, pero su agrupación ya había presentado el nombre de Maricarmen Alva.

En la sesión de hoy se dará lectura a las listas presentadas y se designarán a dos escrutadores para que vigilen el acto electoral.

La votación será secreta en ánfora por orden alfabético y luego se procederá con el conteo de votos.

Ganará la lista que obtenga un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas asistentes.

La congresista Silvia Monteza de Acción Popular intentó ingresar su candidatura a las 17:58 p.m. con su firma, pero Oficialía no aceptó el documento. — Sofía López (@SofiaLopezLl) February 17, 2026

PRESENCIA

Debido a las refacciones que se realizan para recibir al nuevo Congreso Bicameral, la sesión para tratar el caso contra Jerí no se realizó en el Hemiciclo, sino en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, espacio que fue acondicionado para recibir a los padres de la patria.

Al inicio de la sesión, los congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Elías Varas (Juntos por el Perú), Jaime quito (Bancada Socialista), Edward Málaga (No agrupado), Esdras Medina (Renovación Popular), Edwin Martínez (Acción Popular) y Hamlet Echeverría (Juntos por el Perú) sustentaron -por separado- las mociones de censura que presentaron.

Todas las mociones de censura fueron admitidas a debates con más de 69 votos.

José Jerí, acompañado del titular de la PCM, Ernesto Álvarez, presenciando el cambio de guardia de este martes. Foto: Presidencia.

Sin embargo, antes de que inicie el debate, la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) planteó una cuestión de orden para que las mociones de censura sean declaradas inadmisibles y se siga el camino de una vacancia presidencial.

Un dato no menor es que Ana Zegarra se reunió con Jerí en Palacio el lunes por casi cuatro horas.

Ese mismo día más temprano, las salas de redacción recibían información sobre el planteamiento que haría Zegarra.

“¿En una sola persona residen dos poderes? Se debe declarar improcedente esa censura y pasar el procedimiento del artículo 89 del Reglamento del Congreso (vacancia)”, afirmó.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que sometería a votación la cuestión de orden, lo que generó el malestar de varios congresistas.

Edward Málaga (no agrupado) recordó que el fujimorista precisó un día antes que la sesión tenía como tema exclusivo las mociones de censura.

Por su parte, Gladys Echaíz (Honor y Democracia) recordó que las cuestiones de orden sirven para hacer un llamado de atención sobre el cumplimiento del Reglamento del Congreso. Sin embargo, el pedido de la congresista Zegarra se sustentaba en la separación de poderes y la Constitución.

Luego de varias intervenciones, Rospigliosi decidió que la cuestión sea sometida a votación.

El salvavidas de Jerí no fue aprobado.

En total, 71 congresistas votaron en contra, 34 a favor y uno en abstención.

Congreso: Ana Zegarra desata enfrentamiento político por censura a José Jerí. Composición: Diario Correo.

VOTACIÓN

El presidente José Jerí fue censurado con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones (ver infografía).

Votaron en contra de censurarlo 16 legisladores de Fuerza Popular.

En Somos Perú, rechazaron censurarlo Alfredo Azurín, Elizabeth Medina, Jorge Morante, Alex Paredes y Ana Zegarra.

En Acción Popular votaron en contra de la censura Carlos Alva e Ilich López, este último tercer vicepresidente del Congreso y quien participó en una actividad oficial en Palacio hace menos de dos semanas.

En Honor y Democracia, el legislador Javier Padilla votó en contra de censurarlo.