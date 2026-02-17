El Pleno extraordinario del Congreso aprobó la censura del presidente encargado José Jerí, lo que abre un nuevo escenario político y obliga al Parlamento a definir en las próximas horas quién asumirá la conducción del Ejecutivo. La elección del nuevo mandatario se realizará en una sesión convocada para este miércoles a las 18:00 horas.

La decisión fue confirmada por el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, luego de que se aprobara la censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La votación se dio tras acordarse una cuestión de orden que permitió pasar directamente al voto sin debate individual de las siete mociones presentadas.

Con la salida de Jerí, las bancadas iniciaron coordinaciones internas para evaluar posibles candidaturas a la Presidencia. El escenario se mantiene abierto y marcado por negociaciones contrarreloj antes del cierre de inscripciones.

Reacciones desde el Parlamento

La congresista Karol Paredes, de la bancada Avanza País, señaló que su grupo aún no ha tomado una decisión definitiva sobre a quién respaldar. Además indicó que revisarán las listas propuestas para tomar una decisión asertiva.

“Posiblemente nos vamos a reunir para tomar la mejor decisión”, indicó tras conocerse el resultado de la censura.

Asimismo, señaló que el próximo presidente de la República debe destacar por una actitud honesta y transparente para garantizar la confianza de la ciudadanía.

“Para nosotros y toda la ciudadanía que sea honesta, que tenga carácter. Veremos a quienes se inscriben a las 6 de la tarde y sobre eso tomaremos una decisión”.

Como se recuerda, Jerí ha continuado aplazando la presentación del Plan de Seguridad, una medida que ha sido exigida por diversos sectores que sufren a diario extorsiones, atentados y violencia a nivel nacional. La legisladora no fue ajena a esta situación y criticó su gestión asegurando que no se cumplieron los estándares en materia de seguridad.

“Prácticamente en esta gestión no se hizo nada”, afirmó antes de retirarse.

Héctor Valer descarta asumir la Presidencia

Por su parte, el congresista Héctor Valer explicó que las bancadas ya vienen sosteniendo reuniones para definir su postura frente a la elección del nuevo mandatario.

“La reunión de cada una de las bancadas se están produciendo de una hora para adelanta. En el caso de mi bancada aún no nos hemos puesto de acuerdo a qué hora nos vamos a reunir”, declaró.

En ese sentido, descartó cualquier intención personal de asumir la Presidencia, al señalar que actualmente es candidato al Senado por Somos Perú.

Valer también se refirió a la situación de José Jerí y a los cuestionamientos que enfrenta tras sus reuniones con empresarios chinos, encuentros que generaron controversia durante el proceso de censura.

“Si se incorpora a la bancada de Somos Perú se sometería a un proceso disciplinario”, advirtió.

Estas declaraciones refuerzan la distancia que algunas bancadas buscan marcar tras la censura y evidencian que el Parlamento no solo enfrenta la elección de un nuevo presidente, sino también un reacomodo político interno tras una jornada clave.