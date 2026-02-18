Ernesto Álvarez declaró a Canal N que, tras la censura de José Jerí, la cabeza del Estado recae en Fernando Rospigliosi, como presidente del Congreso en ejercicio.

También señaló que es “quien cuenta con mandato político vigente” y que el Ejecutivo solo cumplirá funciones administrativas.

Añadió que su tarea será coordinar con los ministros para que los despachos funcionen con normalidad y los programas en marcha continúen sin cambios. También remarcó que no adoptarán decisiones políticas y que corresponde acatar democráticamente lo resuelto por el Parlamento.

La censura a José Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones en un pleno extraordinario, declarando así la vacancia del cargo.