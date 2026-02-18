El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la censura contra José Jerí representó una infracción constitucional, aunque aclaró que no se trató de un golpe de Estado.

El premier indicó que, desde el punto de vista técnico, no sería posible presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, ya que este tipo de acción requiere el acuerdo del Consejo de Ministros y el mandato político del Ejecutivo ha concluido.

El premier agregó que promover una demanda competencial en este contexto podría agravar la crisis política del país.

“Técnicamente no sería posible la presentación de una demanda competencial, primero porque complicaría más la situación del Perú”, declaró a la prensa este miércoles.

Álvarez explicó que, según el recuento de votos y la declaración del presidente del Congreso, el jefe de Estado pierde inmediatamente su cargo. Señaló que los ministros seguirán en funciones para asegurar la operatividad de los sectores, aunque el mandatario ya no ejerce mandato político.

El jefe del Gabinete Ministerial confirmó que Jerí enfrenta investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, relacionadas con reuniones con empresarios chinos y visitas en el despacho presidencial.

Según Álvarez, hasta ahora no se han hallado mayores indicios de delito y que las investigaciones se mantienen en fase preliminar.