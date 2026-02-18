El congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, afirmó que la mayoría de su bancada apoyará la candidatura de María del Carmen Alva en la elección del próximo presidente de la República, prevista para esta tarde en el Congreso.

El congresista explicó que la bancada decidió apoyar a María del Carmen Alva tras un acuerdo democrático interno en el que participaron seis miembros, y él estuvo presente cuando se le comunicó la decisión.

El parlamentario afirmó que María del Carmen Alva no enfrenta denuncias ni señalamientos por corrupción y destacó que su candidatura representa una opción con criterio político en un momento en que el país necesita autoridad.

“No es un rostro socialmente aceptable, pero necesitamos ordenar el país. No tiene denuncias por corrupción, tiene autoridad y un criterio político que no tiene sus adversarios”, declaró a Canal N.

Martínez detalló que en la reunión estuvieron Mori, Illich, Elvis, Soto, María del Carmen Alva y él, sumando siete personas en total, aunque solo seis eran integrantes de la bancada.

En ese sentido, el congresista se refirió a otras candidaturas y señaló que la propuesta presentada por Honor y Democracia, del congresista Acuña, podría finalmente sumarse al respaldo a María del Carmen Alva.

La votación para elegir al nuevo presidente del Congreso se realizará en medio de distintas posturas entre las bancadas.

“Lo más saludable para el Perú es la opción de María del Carmen Alva”, finalizó Martínez.