Hoy domingo 10 de mayo de 2026 se inicia la etapa provincial de la Copa Perú, uno de los torneos más representativos del fútbol en la provincia de Nasca. La jornada deportiva contempla los partidos de ida programados desde las 3:20 de la tarde en distintas localidades.

Encuentros deportivos

En el distrito de El Ingenio, Unión Lucumillo se enfrentará a Defensor Municipal de Marcona, en un encuentro que promete ser de alta intensidad en el arranque de esta fase provincial.

En Changuillo, Independiente Coyungo medirá fuerzas ante Unión La Legua, representante del distrito de El Ingenio, en un duelo donde ambos equipos buscarán tomar ventaja en la serie.

Por su parte, en Vista Alegre, el conjunto de Madero de los Pobres Santos se enfrentará a Sebastián Barranca de Acarí, en otro de los compromisos atractivos de la jornada.

En el distrito de Marcona, José Olaya Balandra recibirá a Juventud Santa Fe de Nasca, mientras que en la ciudad de Nasca, Independiente Cantayo se enfrentará a Mayta Cápac de Vista Alegre.

Con estos encuentros, se da inicio a una nueva etapa del torneo, donde cada equipo buscará avanzar en su camino dentro de la Copa Perú, generando gran expectativa entre los hinchas y seguidores del fútbol local.

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