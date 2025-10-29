Un total de cinco viviendas fueron robadas en solo una semana, y por la forma de ingreso todo apunta a que serían las mismas personas. Dos de ellos fueron capturados en delito flagrante, tras ingresar a la casa de un policía el último fin de semana.

Robos. Ocurrieron en semana pasada, sin embargo tres de ellos fueron grabados en las cámaras de videovigilancia que instalaron los vecinos del barrio Centro, en el distrito de Pilcomayo.

“El viernes 24 de octubre, un vecino presentó la denuncia, el sábado 25 otra vecina denunció y mostró a las mismas personas y el domingo 26 también, otro de los vecinos terminó enfrentándose a los ladrones que ingresaron a su casa y al querer escapar le amenazaron con arma blanca, pero como el dueño es policía logró retenerlos”, informó uno de los vecinos.

“En las cámaras se observa que son las mismas personas, se llevaron 5 mil soles en efectivo, laptops, televisores y otros de valor. Los dos detenidos tienen antecedentes”, añadieron.

Los detenidos son Salvador Aldo Pérez Torres (27) y su hermano A.P.T.(17), ambos con denuncias ante la Policía. Los vecinos afectados protestaron ante el Ministerio Público la mañana de ayer, exigiendo cárcel para los detenidos, temiendo que vuelvan a ser víctimas.