Pruebas contundentes es lo que se obtuvo en contra de la banda criminal denominada “Las peperas y los tarjeteros del centro”, cuyo integrantes se dedicarían a la captación de parroquianos en estado etílico para llevarlos a un night clandestino y vaciarles las cuentas bancarias y dinero en efectivo.

El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva ante el Poder Judicial.

La mañana de ayer la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la División de Investigación Criminal (Divincri), puso a disposición del Ministerio Público a los detenidos Marlo Hinostroza Soto (33), Nereyda Antonio Orellana (35), Jim Vargas Huamán (38), Cristina Inga Ortellana (33) y Andrea Castro Atoc (18), quienes serían parte de la banda criminal en mención.

“Se ha ampliado la investigación preliminar por 5 días y se halló videos donde se observa a los detenidos trasladando parroquianos, desde otras discotecas hacia el lugar que ellos operaban, también está la transferencia de S/26 mil que se hicieron de los cuales se recuperaron S/16 mil en efectivo y estamos en la búsqueda del resto del dinero”, mencionó el jefe (e) de la Divincri Huancayo, comandante PNP Grober Fernández.

Otra de las pruebas que adjuntó la PNP, es el examen toxicológico que se aplicó a las víctimas, dando positivo para ingesta de benzodiacepina, medicamento utilizado como somnífero.

Los 5 detenidos, la mañana de ayer fueron trasladados a disposición del Ministerio Público a la espera de la audiencia de prisión preventiva.